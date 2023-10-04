У полтавського воєнкома виявили необґрунтовані активи на понад 1,8 млн грн

Матеріали моніторингу способу життя стосовно посадовця НАЗК передало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що під час проведення моніторингу способу життя у заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) було виявлено ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 1,8 млн грн. Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

Відомство встановило, що воєнком у травні 2023 року набув у власність автомобіль TOYOTA RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн. Цього ж місяця його матір набула у власність квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн. При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку.

«З урахуванням зібраних під час здійснення моніторингу способу життя матеріалів, Національне агентство дійшло висновку, що вказана квартира площею 97,7 кв.м. була придбана за кошти воєнкома.

Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн», - сказано у повідомленні.

У НАЗК додали, що матеріали моніторингу способу життя стосовно посадовця передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільно процесуального кодексу України.

Раніше ми писали, що НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міськради Куртєва на понад 9 млн грн.

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