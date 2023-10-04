Польща поступово скасовуватиме фінансову допомогу українським біженцям

У Польщі заявили, що термін скасування дії допомоги може початися «в першому кварталі» наступного року.

Фото: minfin.com.ua

Представник польського уряду Пьотр Мюллер повідомив, що Польща буде поступово скасовувати надання фінансової допомоги біженцям з України у 2024 році. Про це він сказав в інтерв'ю агентству PAP.

«... Ці рішення (про надання фінансової допомоги – ред.), які були ухвалені після початку війни, є тимчасовими, і це все, що я можу сказати», - сказав Мюллер відповідаючи на запитання про продовження допомоги біженцям з України.

За словами польського політика, етап, коли «українці масово втекли зі своєї країни від війни, вже позаду», тому рішення про фінансову допомогу поступово скасовуватимуть, що випливає із закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України».

Також Мюллер додав, що, ймовірно, термін скасування дії допомоги почнеться «в першому кварталі» 2024 року.

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