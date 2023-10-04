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Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

Навіть за неявки потерпілої в судові засідання 15 разів, не можна вважати, що кримінальне провадження стало приватним, і прирівнювати це до відмови від обвинувачення, - позиція ВС

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  1. Суд інфо

До ВРП внесли подання про дострокове закінчення відрядження судді Центрального райсуду Миколаєва

20:28, 4 жовтня 2023
Подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді Катерини Лагоди внесла ВККС.
До ВРП внесли подання про дострокове закінчення відрядження судді Центрального райсуду Миколаєва
Фото: vkksu.gov.ua
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У середу, 4 жовтня, на засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглядалося питання про дострокове закінчення відрядження до інших судів суддів Центрального районного суду міста Миколаєва. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді Центрального районного суду міста Миколаєва Лагоди Катерини Олександрівни до Приморського районного суду міста Одеси.

Водночас Комісія відмовила у внесенні до ВРП подання про дострокове закінчення відрядження судді Центрального районного суду міста Миколаєва Гречаної Світлани Іванівни до Печерського районного суду міста Києва та судді Центрального районного суду міста Миколаєва Тішка Дмитра Анатолійовича до Київського районного суду міста Одеси.

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