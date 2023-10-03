Міському голові Сум Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста повідомили про підозру

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

НАБУ і САП повідомили міському голові Сум Олександру Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

2 жовтня їх викрили «на гарячому» під час одержання траншу - 1,4 млн грн.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Як пишуть у НАБУ, за даними слідства, гроші підозрювані вимагали за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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