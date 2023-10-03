Німеччина скоротить допомогу біженцям: чи уріжуть соцвиплати українцям у 2024 році

Рішення Німеччини може покласти під загрозу можливість надавати належну допомогу біженцям в майбутньому.

Як стало відомо раніше, у 2024 році Німеччина планує вдвічі скоротити федеральну допомогу, яку вона виділяє регіонам на прийом та інтеграцію біженців.

За даними Федерального відомства у справах міграції та біженців, кількість біженців з інших країн у 2022 році зросла приблизно на 50% порівняно з 2019 роком.

Вторгнення рф в Україну призвело до великих витрат Берліна, оцінюваних приблизно в 28 мільярдів євро на прийом біженців і усунення причин, що спонукали людей втікати. З цієї суми понад 15 мільярдів євро було спрямовано до держав і муніципалітетів.

За даними Reuters, у зв’язку з дефіцитом бюджетних коштів у розмірі 20 мільярдів євро на наступний рік та фактом, що громадяни України мають прямий доступ до національної системи соціального забезпечення, Берлін планує скоротити цільове фінансування для біженців у землях.

Фінансова допомога для земель, яка спрямовується на розв’язання проблем біженців, буде зменшена вдвічі. Якщо у 2023 році було виділено 3,75 мільярда євро на ці цілі, то на 2024 рік ця сума становитиме лише 1,7 мільярда євро. Така драматична зміна пов’язана з необхідністю економії бюджетних ресурсів і спровокована погіршенням фінансової ситуації в країні.

Дане рішення насторожує багатьох, оскільки воно може покласти під загрозу можливість надавати належну допомогу біженцям в майбутньому. Також це рішення може вплинути на інтеграцію українських біженців, оскільки передбачає скасування фінансової підтримки для цієї групи.

Представник Міністерства фінансів Німеччини зазначив, що зустріч між федеральним урядом і представниками земель щодо фінансової підтримки біженців завершилася без позитивних результатів. «Ми знову наголошуємо, що штати повинні забезпечити свої муніципалітети необхідними фінансовими ресурсами», — наголосив він.

Це рішення свідчить про значущі зміни в політиці Німеччини стосовно прийому та підтримки біженців, і воно викликає серйозні обговорення та обурення громадськості.

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