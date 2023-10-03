Фінляндія закрила консульство в Санкт-Петербурзі

Генеральне консульство Фінляндії в Санкт-Петербурзі закрито, послуги передано посольству в москві.

Джерело фото: um.fi

У вівторок, 3 жовтня, Фінляндія офіційно закрила своє Генеральне консульство в Санкт-Петербурзі, що раніше вважалося однією з найбільших дипломатичних установ в російській федерації. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії.

«6 липня 2023 року Росія оголосила, що відкликає ліцензію на ведення діяльності у Генерального консульства Фінляндії з 1 жовтня 2023 року», – йдеться в повідомленні.

Генеральне консульство Фінляндії в Санкт-Петербурзі було одним із найбільших представництв в мережі фінських посольств в росії та виконувало різноманітні функції. Зокрема, воно здійснювало діяльність у сфері імміграційних питань. Після закриття консульства, офісна будівля залишається власністю Фінляндії.

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