Держдеп США надсилав Україні офіційну дипломатичну ноту щодо боротьби з корупцією, - CNN

США посилюють тиск на Україну, щоб вона зробила більше для протидії корупції, - CNN.

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США все частіше закликають Україну робити більше для боротьби з корупцією в уряді, видавши кілька повідомлень Києву за останні кілька тижнів, вказуючи, що певні види економічної допомоги США будуть пов’язані з прогресом України в реформуванні її інституцій, повідомили CNN кілька американських чиновників.

Також у матеріалі йдеться про те, що радник з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з делегацією українських антикорупційних чиновників минулого місяця (маються на увазі керівники САП, НАБУ та ВАКС – прим. ред.), щоб обговорити їхні зусилля, а держсекретар Ентоні Блінкен обговорив це питання з Президентом України Володимиром Зеленським, перебуваючи в Києві на початку вересня, заявив речник Держдепу Метью Міллер.

Окремо Білий дім підготував список реформ, які Україна має здійснити, щоб продовжувати отримувати фінансову допомогу США та рухатися до євроінтеграції.

Проект було передано посольству США в Києві та членам Координаційної платформи донорів.

«Прихильність адміністрації Байдена підтримувати українську армію залишається незмінною. Але нещодавно офіційні особи чітко дали зрозуміти, що інші форми допомоги США потенційно знаходяться під загрозою, якщо Україна не зробить більше для боротьби з корупцією», - зазначає CNN.

Конгрес ще не схвалив прохання адміністрації щодо додаткового фінансування для України в розмірі 24 мільярдів доларів, і деякі республіканці побоюються надавати таку суму без ретельного контролю та доданих умов.

«Послання українцям завжди полягало в тому, що якщо будь-які з цих коштів будуть незаконно привласнені, то це ставить під загрозу всю допомогу США країні», — сказав CNN один американський чиновник, знайомий із ситуацією.

Також CNN зазначає, що наприкінці літа Державний департамент видав офіційну дипломатичну ноту, також відому як демарш, Україні, у якій говорилося, що США очікують, що Україна продовжуватиме боротьбу з корупцією та фінансову прозорість, щоб продовжувати отримувати пряму бюджетну підтримку, повідомили CNN посадовці, знайомі з ситуацією. Про демарш раніше не повідомлялося (демарш - дипломатичний виступ уряду чи дипломатичних органів однієї держави перед урядом іншої держави, який може містити прохання, протест, застереження тощо – прим. ред.).

За даними Дослідницької служби Конгресу, США надали Україні понад 23 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки з початку війни. Ці гроші є окремими від військової допомоги та дозволяють Україні продовжувати надавати своїм громадянам необхідні послуги, такі як швидка допомога, охорона здоров’я та освіта. Його виділяє Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) через Світовий банк Міністерству фінансів України.

Демарш також підкреслив необхідність впровадження Україною важливих реформ в рамках української програми Міжнародного валютного фонду, включно з тими, що стосуються протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ), повідомило джерело, знайоме з питанням.

«Україна вважає пряму бюджетну підтримку, яку вона отримує від США та інших іноземних союзників, життєво необхідною для збереження її економіки на плаву.

Ці гроші також є «найпильнішою» формою допомоги Україні, сказав CNN старший помічник Демократичної партії Сенату. «Українці знають, що мають звітувати за кожну копійку. Українці, які приймають рішення, знають, що підзвітність є ключем до того, щоб вони продовжували отримувати кошти. Це була послідовна точка повідомлень від адміністрації. І це справедливо, враховуючи всю підтримку, яку ми їм надаємо», - зазначається у матеріалі.

При цьому у липні USAID і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на посилення спроможності USAID розслідувати будь-яке нецільове використання або зловживання коштами в Україні, включаючи пряму бюджетну підтримку.

США мають намір надати Україні до $3,3 млрд прямої економічної допомоги, якщо Конгрес схвалить його додатковий запит на $24 млрд для України.

Однак цей додатковий запит зараз у підвішеному стані.

Конгрес ухвалив короткостроковий законопроект про продовження фінансування уряду до середини листопада, але закон не передбачає додаткових грошей для України. Республіканці дедалі частіше ставлять під сумнів доцільність фінансування та закликають до більшого контролю за ним, хоча деякі залишаються проти принципової підтримки України, незважаючи на зусилля Києва по боротьбі з корупцією.

Тим часом Пентагон також вживає нових заходів для кращого моніторингу військової допомоги США, що надходить Україні. Минулого місяця генеральний інспектор Міністерства оборони оголосив, що створить нову команду в Україні для моніторингу поточної допомоги Києву з безпеки США, яка з початку правління адміністрації Байдена склала понад 43,7 мільярда доларів.

За словами прес-секретаря Меган Рід, це буде перший випадок, коли Управління генерального інспектора Міністерства оборони матиме персонал в Україні після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Білий дім зазначив у своєму проекті списку пріоритетів для України, що українське МО має «переробити» свої процеси озброєння та закупівель, щоб краще відображати стандарти НАТО щодо «прозорості, підзвітності, ефективності та конкуренції в оборонних закупівлях».

Ще одне питання, яке виникло останніми тижнями, – це питання про те, чи планує Зеленський провести президентські вибори в березні 2024 року. Сенатор Ліндсі Грем наполягав на проведенні виборів, заявивши, що це продемонструє відданість України свободі та демократії перед обличчям Вторгнення Росії.

Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів у воєнний час буде складним і дорогим, зазначивши, що міжнародні спостерігачі повинні бути допущені, щоб забезпечити міжнародне визнання результатів. Але минулого місяця він заявив, що готовий це зробити, «якщо буде потрібно», пише CNN.

Нагадаємо, що за ініціативи Володимира Зеленського в Україні був розроблений власний Концепт реформ на посилення стійкості демократії, який передбачає створення нового суду з питань інвестицій, скорочення кількості депутатів, створення консультативно-дорадчого органу при Президенті для протидії олігархічно-корупційним загрозам, - Концепт запропонували США та іншим партнерам.

У той же час, у США власний план реформ для України.

Автор: Наталя Мамченко

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