Обговорення плану реформ, який передбачає створення Вищого адмінсуду і реформу Верховного Суду, розпочнуть вже 26 вересня

Керівний комітет платформи донорів збереться вже сьогодні, 26 вересня – на засіданні можуть обговорити проект Плану реформ, який передбачає створення Вищого адміністративного суду та перевірку суддів Верховного Суду, а також допомогу з фінансуванням дефіциту бюджету України.

Проект Плану реформ для України, який передбачає набір завдань стосовно змін в діяльності різних органів, зокрема, судових, можуть почати обговорювати вже сьогодні, 26 вересня. Про це свідчить анонс зустрічі керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів. Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що на цій зустрічі будуть обговорювати єдину мапу подальших реформ та – відповідно – допомогу донорів з фінансуванням дефіциту бюджету.

Так, як відомо, 25 вересня у ЗМІ з’явився документ, який вони назвали «План реформ від Білого дому», «які повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги». Зокрема, серед пріоритетів в цьому переліку – завдань на майбутні «3-6 місяців» є завдання «Створити Вищий адміністративний суд України (ВАСУ)». А саме «прийняти закон щодо створення нового спеціалізованого суду з розгляду адміністративних справ проти національних державних органів, укомплектованого належним чином перевіреними суддями, після ліквідації Окружного адміністративного суду м. Києва».

Є й інші завдання, розраховані на ці ж строки. Наприклад, «реформувати Верховний Суд».

А саме, йдеться про те, аби «перевірити доброчесність чинних суддів Верховного Суду у зв'язку з резонансними корупційними справами за участю колишнього голови Верховного Суду та Великої Палати Верховного Суду та обрати нових суддів Верховного Суду для заповнення вакантних місць за допомогою прозорого процесу із залученням незалежних експертів та громадянського суспільства» (Reform Supreme Court (SC): Review the integrity of sitting SC justices in the wake of the high-profile corruption cases involving the former SC chief justice and the SC’s Grand Chamber and select new SC justices to fill vacant seats via a transparent process with the meaningful role of independent experts and civil society).

Слід зауважити, що це робочий документ до обговорення («DELIBERATIVE // PRE-DECISIONAL WORKING DRAFT – SUBJECT TO REVIEW» – так називається документ в оригіналі, хоча в ЗМІ його назвали «Перелік пріоритетних реформ»).

Втім, Посольство США підтвердило, що цей документ існує: «Сполучені Штати надали запропонований Перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі. Цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу – мети, яку США рішуче підтримують».

Хоча цей документ назвали «робочим проектом», однак завдання вже означені конкретними строками і він безпосередньо пов’язаний з наданням Україні фінансування. Отже, можливі корегування, але план «реформи в обмін на гроші» все одно буде мати місце.

Передав цей документ на адресу Координаційної платформи донорів заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл.

Майк Пайл є членом Керівного комітету згаданої у релізі Посольства США Багатосторонньої координаційній платформі донорів для України.

Загалом керівний комітет Платформи складається з вищих посадових осіб з України, країн G7 та ЄС.

Вищі посадові особи з США, Європейської Комісії та України співголовують у Керівному комітеті – це віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, загадний вище заступник Національного радника з питань міжнародної економіки Майк Пайл від імені США та Гендиректор Генерального директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення Герт Ян Купман від імені ЄС. Міжнародні фінансові установи та організації також беруть участь у засіданнях Керівного комітету як активні учасники. Серед них Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, Банк розвитку Ради Європи та Організація економічного співробітництва та розвитку.

Засідання Керівного комітету Багатосторонньої координаційній платформі донорів відбудеться вже 26 вересня 2023 року.

Раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що допомога з фінансуванням дефіциту бюджету — одне з ключових питань порядку денного на черговому засіданні Керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України, яке відбудеться 26 вересня.

«Потрібно дати партнерам розуміння про нинішню фінансову ситуацію, про бюджет на 2024 рік, про видатки Уряду. Очікуємо від партнерів у 2024 році підтримку на рівні не менше, ніж у 2023 році. Це близько 42 млрд доларів. Тут потрібна щоденна та кропітка робота з усіма нашими союзниками, аби залучити цю суму», — зазначив Денис Шмигаль.

Друге питання для обговорення під час засідання Платформи, за словами Прем’єр-міністра, — це потреби швидкого відновлення на 2024 рік. «Потреби швидкого відновлення України залишаються на рівні до 15 млрд доларів. Цього року було профінансовано лише частину потреб, решта витрат переходять на 2024 рік. Розраховуємо на підтримку міжнародних фінансових організацій та агенцій, зокрема Світового банку, ЄБРР, ЄІБ, USAID, Японського агентства міжнародного співробітництва та інших», — відзначив очільник Уряду.

Як зауважив Денис Шмигаль, також під час Платформи необхідно обговорити з партнерами можливість формування єдиної карти реформ. Тобто привести вимоги отримання фінансової допомоги від різних донорів до єдиного інструменту та плану реформ для України, який впроваджуватиме наша держава на шляху до ЄС.

Однак деталі стосовно цих зустрічей, судячи з офіційного сайту Платформи, не оприлюднюються.

Нагадаємо, кілька тижнів тому призначена Президентом США Джо Байденом спеціальний представник з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила, що для того, щоби отримувати кошти від Сполучених Штатів, тепер для України будуть певні умови, зокрема, вони будуть стосуватися судової реформи.

Автор: Наталя Мамченко

