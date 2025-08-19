На збитих російських «Шахедах» знайшли відеокамери

Росія модернізує дрони-камікадзе.

Фото: Сергій Флеш

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Серед нещодавно збитих дронів виявили моделі, оснащені відеокамерами. Фахівець із військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив про чергову модернізацію ворожих безпілотників типу «Шахед».

«Такі відеокамери ми десятками знаходили на розвідниках Герберах. І ось тепер камери з'явилися на Шахедах», – зазначив експерт у своєму повідомленні.

Бескрестнов підкреслив, що наразі призначення цих камер залишається невідомим, як і спосіб їх використання противником. Проте, за його словами, очевидно, що ворог прагне отримувати відеозображення в реальному часі під час польоту дронів аж до моменту удару.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.