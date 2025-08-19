Практика судов
На сбитых российских «Шахедах» нашли видеокамеры

21:42, 19 августа 2025
Россия модернизирует дроны-камикадзе.
Фото: Сергей Флеш
Среди недавно сбитых дронов обнаружили модели, оснащенные видеокамерами. Специалист по военным радиотехнологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил об очередной модернизации вражеских беспилотников типа «Шахед».

«Такие видеокамеры мы десятками находили на разведчиках Герберах. И вот теперь камеры появились на Шахедах», - отметил эксперт в своем сообщении.

Бескрестнов подчеркнул, что пока назначение этих камер остается неизвестным, как и способ их использования противником. Однако, по его словам, очевидно, что враг стремится получать видеоизображение в реальном времени во время полета дронов вплоть до момента удара.

россия дрон

