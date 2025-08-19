«Я його затримала, що робити з ним далі?» - поліцейські звинуватили водія у вживанні наркотиків, але замість медогляду відвезли його до ТЦК

Суд вказав, що вимога поліцейського щодо проходження водієм огляду на стан сп`яніння без фактичного встановлення цих ознак або взагалі за їх відсутності є необґрунтованою та безпідставною.

Деснянський райсуд міста Чернігова розглянув справу, пов’язану з не зовсім коректними діями співробітників патрульної поліції.

Як зазначено у матеріалах справи про адміністративне правопорушення, рано вранці 9 квітня 2025 року патрульні поліцейські у місті Чернігів зупинили автомобіль Volkswagen Passat, яким керував місцевий мешканець Генадій Р.

На думку поліцейських водій перебував у стані наркотичного сп’яніння, відтак стосовно нього був складений протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

В судовому засіданні Генадій Р. провину не визнав та розповів, як все відбувалося насправді.

Генадій Р. працює водієм одного з підприємств, яке має статус критичної інфраструктури і вранці 9 квітня їхав на роботу.

Патрульні поліцейські зупинили чоловіка за те, що Генадій Р. не ввімкнув поворот при з’їзді з перехрестя з круговим рухом.

Після зупинення Volkswagen поліцейських зацікавили військово-облікові документи водія.

Генадій Р. повідомив, що працює на підприємстві критичної інфраструктури, він мав «бронювання», однак станом на 9 квітня продовжити «бронювання» не вдалося, оскільки розгляд відповідних документів затягнувся.

Почувши відповідь, поліцейські запропонували Генадію Р. проїхати з ними до ТЦК та СП для «оновлення даних».

Втім Генадій Р. відмовився від «пропозиції» патрульних, зазначивши, що він працює водієм і запізнюється на роботу – «на маршрут».

Тоді поліцейські повідомили водію, що, на їх думку, він знаходиться у стані наркотичного сп’яніння і повинен їхати з ними до лікарні для медичного огляду.

Генадій Р. відмовився і від цієї пропозиції, оскільки запідозрив, що замість лікарні патрульні привезуть його до ТЦК.

Після цього патрульні спочатку склали стосовно чоловіка протокол за ст. 130, а потім все одно посадили Генадія до Р. до автомобіля поліції, повідомивши, що він «затриманий». Також за не увімкнений на круговому перехресті покажчик повороту на водія склали протокол і за ч. 2 ст. 122 Кодексу про адміністративні правопорушення.

У підсумку, як і припускав Генадій Р., поліцейські дійсно відвезли його до ТЦК.

У будівлі ТЦК громадянин перебував чотири дні, після цього його відпустили, оскільки все ж надійшло підтвердження про наявність у нього «бронювання» від мобілізації.

На захист Генадія Р. надав свідчення його керівник – в. о. директора чернігівського автотранспортного підприємства. Він розповів, що Генадій Р. є найкращим водієм підприємства, а випадків вживання ним алкоголю чи наркотиків за багато років їх спільної діяльності зафіксовано не було. Крім того, кожен день перед рейсом Генадій Р. проходить медичний огляд на стан сп’яніння, що виключає його появу «на маршруті» у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Також в. о. директора розповів і про проблеми, які на початку 2025 року почали виникати з бронюванням співробітників підприємства. Він розповів, що станом на січень 2025 року всі водії підприємства мали бронювання, однак несподівано водії чомусь почали опинятися «у розшуку».

Тоді підприємство знов подало документи на підтвердження статусу критичності підприємства, а потім і на «бронювання» водіїв. 20 березня підприємство отримало підтвердження критичності, однак потім стався якійсь технічний збій, внаслідок якого «бронювання» водіїв тимчасово стало неможливим. Процедура «бронювання» була відновлена лише у квітні і Генадій Р. мав отримати «бронювання» з дня на день.

В судовому засіданні також була допитана поліцейська Дар’я П., яка власне й затримувала разом з напарником Генадія Р.

Однак в суді нічого конкретного поліцейська розповісти не змогла, повідомивши що «не пам’ятає» обставин подій 9 квітня, окрім того, що їй здалося, що Генадій Р. перебував у стані наркотичного сп’яніння. Також дівчина не змогла чітко пояснити, чому вони з напарником відвезли Генадія Р. не у лікарню, як це було необхідно зробити відповідно до правил огляду осіб, що перебувають у стані наркотичного сп’яніння, а одразу в ТЦК. Дар’я П. лише повідомила, що під час перевірки документів патрульні з’ясували, що Генадій Р. перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації.

Суд дослідив відеозапис з нагрудної камери поліцейського та з’ясував , що Генадій Р. не конфліктував з патрульними – спілкувався адекватно, надав їм документи, розповів про місце роботи, відкрив багажник автомобіля.

Судячи з відеозапису, військово-облікові дані Генадія Р. спочатку патрульних не зацікавили – лише після огляду автомобіля Генадія Р. та дослідження його документів, поліцейські повідомили йому, що він «перебуває у розшуку» з 12 січня.

Генадій Р. відповів, що це неможливо, адже донедавна він мав «бронювання», і наразі процедура продовження «бронювання» вже у процесі.

Після цього патрульні влаштували «нараду», що робити з Генадієм Р. Чоловік-поліцейський повідомив колезі, що необхідно повернутися до оформлення протоколу за неувімкнений покажчик повороту, тоді як Дар’я П. зазначила про необхідність затримання Генадія Р. та доставку його до ТЦК.

Закінчилися ця розмова тим, що Генадій Р. сів у свій автомобіль та почав вимагати надання йому протоколу про адміністративне затримання.

Тоді Дар’я П. подзвонила своєму керівництву і запитала - «що з ним (водієм) робити далі, якщо він не поїде, а вона його вже затримала».

Отримавши по мобільному телефону якісь інструкції, біля 6:00 ранку Дар’я П. підійшла до Volkswagen та повідомила Генадію Р., що якщо він відмовиться їхати з поліцейськими, то вони складуть на нього протокол за керування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння.

Генадій Р. у відповідь поцікавився, чому поліцейська наговорює на нього, однак у підсумку погодився поїхати з поліцейськими.

У підсумку поліцейські все одно обманули водія – і до ТЦК відвезли, і протокол за ст. 130 склали та направили до суду.

Суд, дослідивши позиції сторін, звернув увагу на дивну обставину – час складання направлення на огляд водія транспортного засобу з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння, зазначено як 05:58. Однак запис з нагрудної відеокамери вказував на те, що в цей час направлення ніяк не могло бути складене, адже в цей час Дар’я П. ще розмовляла з Генадієм Р.

Таким чином суд дійшов висновку, що направлення на огляд водія складалося «заднім числом».

«Вимога поліцейського щодо проходження водієм огляду на стан сп`яніння без фактичного встановлення цих ознак або взагалі за їх відсутності є необґрунтованою та безпідставною, не може породжувати у водія обов`язку проходити огляд на стан сп`яніння, а відмова від огляду за таких обставин не може породжувати для водія негативних юридичних наслідків», – зазначено у рішенні суду.

Відтак, 22 липня суд закрив провадження стосовно Генадія Р. у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. 2 серпня рішення набрало законної сили.

Автор: В’ячеслав Хрипун

