«Я его задержала, что делать с ним дальше?» – полицейские обвинили водителя в употреблении наркотиков, но вместо медосмотра отвезли его в ТЦК

Источник фото: Патрульная полиция Украины

Деснянский райсуд Чернигова рассмотрел дело, связанное с не совсем корректными действиями сотрудников патрульной полиции.

Как отмечено в материалах дела об административном правонарушении, ранним утром 9 апреля 2025 года патрульные полицейские в городе Чернигов остановили автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял местный житель Геннадий Р.

По мнению полицейских, водитель находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому в отношении него был составлен протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

В судебном заседании Геннадий Р. вину не признал и рассказал, как все происходило на самом деле.

Геннадий Р. работает водителем одного из предприятий, которое имеет статус критической инфраструктуры и утром 9 апреля ехал на работу.

Патрульные полицейские остановили мужчину за то, что Геннадий Р. не включил поворот при съезде с перекрестка с круговым движением.

После остановки Volkswagen полицейских заинтересовали военно-учетные документы водителя.

Геннадий Р. сообщил, что работает на предприятии критической инфраструктуры, у него было «бронирование», однако по состоянию на 9 апреля продлить «бронирование» не удалось, поскольку рассмотрение соответствующих документов затянулось.

Услышав ответ, полицейские предложили Геннадию Р. проехать с ними в ТЦК и СП для «обновления данных».

Впрочем, Геннадий Р. отказался от «предложения» патрульных, отметив, что он работает водителем и опаздывает на работу – «на маршрут».

Тогда полицейские сообщили водителю, что, по их мнению, он находится в состоянии наркотического опьянения и должен ехать с ними в больницу для освидетельствования.

Геннадий Р. отказался и от этого предложения, поскольку заподозрил, что вместо больницы патрульные привезут его в ТЦК.

После этого патрульные сначала составили в отношении мужчины протокол по ст. 130, а затем все равно посадили Геннадия Р. в автомобиль полиции, сообщив, что он «задержан». Также за не включенный на круговом перекрестке указатель поворота на водителя составили протокол и по ч. 2 ст. 122 Кодекса об административных правонарушениях.

В итоге, как и предполагал Геннадий Р., полицейские действительно отвезли его в ТЦК.

В здании ТЦК гражданин провел четыре дня, после чего его отпустили, поскольку все же поступило подтверждение о наличии у него «бронирования» от мобилизации.

В защиту Геннадия Р. дал показания его руководитель – и. о. директора черниговского автотранспортного предприятия. Он рассказал, что Геннадий Р. является лучшим водителем предприятия, а случаев употребления им алкоголя или наркотиков за многие годы их совместной деятельности зафиксировано не было. Кроме того, каждый день перед рейсом Геннадий Р. проходит медицинское освидетельствование на состояние опьянения, что исключает его появление «на маршруте» в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Также и. о. директора рассказал и о проблемах, которые в начале 2025 начали возникать с «бронированием» сотрудников предприятия. Он рассказал, что по состоянию на январь 2025 года все водители предприятия имели «бронирование», однако неожиданно водители почему-то начали оказываться «в розыске».

Тогда предприятие снова подало документы для подтверждения статуса критичности предприятия, а затем и на «бронирование» водителей. 20 марта предприятие получило подтверждение критичности, однако затем произошел какой-то технический сбой, в результате которого «бронирование» водителей временно стало невозможным. Процедура «бронирования» была возобновлена только в апреле, и Геннадий Р. должен был получить «бронирование» со дня на день.

В судебном заседании также была допрошена полицейская Дарья П., которая, собственно, и задерживала вместе с напарником Геннадия Р.

Однако в суде ничего конкретного полицейская рассказать не смогла, сообщив, что «не помнит» обстоятельств событий 9 апреля, кроме того, что ей показалось, что Геннадий Р. находился в состоянии наркотического опьянения. Также девушка не смогла четко объяснить, почему они с напарником увезли Геннадия Р. не в больницу, как это было необходимо сделать в соответствии с правилами освидетельствования лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения, а сразу в ТЦК. Дарья П. лишь сообщила, что во время проверки документов патрульные выяснили, что Геннадий Р. находится в розыске за уклонение от мобилизации.

Суд изучила видеозапись с нагрудной камеры полицейского и выяснил, что Геннадий Р. не конфликтовал с патрульными – общался адекватно, предоставил им документы, рассказал о месте работы, открыл багажник автомобиля.

Судя по видеозаписи, военно-учетные данные Геннадия Р. первоначально патрульных не заинтересовали – только после осмотра автомобиля Геннадия Р. и изучения его документов, полицейские сообщили ему, что он находится в розыске с 12 января.

Геннадий Р. ответил, что это невозможно, ведь недавно он имел «бронирование», и сейчас процедура продления «бронирования» уже в процессе.

После этого патрульные устроили совещание, что им делать с Геннадием Р. Мужчина-полицейский сообщил коллеге, что необходимо вернуться к оформлению протокола за невключенный указатель поворота, тогда как Дарья П. сообщила о необходимости задержания Геннадия Р. и доставки его в ТЦК.

Закончился этот разговор тем, что Геннадий Р. сел в свой автомобиль и потребовал предоставления ему протокола об административном задержании.

Тогда Дарья П. позвонила своему руководству и спросила – «что с ним (водителем) делать дальше, если он не поедет, а она его уже задержала».

Получив по мобильному телефону какие-то инструкции, около 6:00 утра Дарья П. подошла к Volkswagen и сообщила Геннадию Р., что если он откажется ехать с полицейскими, то они составят на него протокол за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Геннадий Р. в ответ поинтересовался, почему полицейская наговаривает на него, однако в итоге согласился поехать с полицейскими.

В итоге полицейские все равно обманули водителя – и в ТЦК отвезли, и протокол по ст. 130 составили и направили в суд.

Суд, изучив позиции сторон, обратил внимание на странное обстоятельство – время составления направления на осмотр водителя транспортного средства с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения, указано как 05:58. Однако запись с нагрудной видеокамеры указывала на то, что в это время направление никак не могло быть составлено, ведь в это время Дарья П. еще разговаривала с Геннадием Р.

Таким образом, суд пришел к выводу, что направление на осмотр водителя составлялось «задним числом».

«Требование полицейского о прохождении водителем осмотра на состояние опьянения без фактического установления этих признаков или вообще при их отсутствии является необоснованным и безосновательным, не может порождать у водителя обязанности проходить освидетельствование на состояние опьянения, а отказ от освидетельствования в таких обстоятельствах не может порождать для водителя негативных юридических последствий», – говорится в решении суда.

Таким образом, 22 июля суд закрыл производство в отношении Геннадия Р. в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. 2 августа решение вступило в законную силу.

Автор: Вячеслав Хрипун

