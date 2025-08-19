Практика судів
  1. В Україні

У Києві відкрили дані про зони для вигулу та облік безпритульних тварин

22:00, 19 серпня 2025
У Києві на обліку перебуває майже 5 тисяч безпритульних тварин.
У Києві відкрили дані про зони для вигулу та облік безпритульних тварин
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних у Києві з’явилися два нові набори, що стосуються теми захисту та утримання тварин.

Перший набір містить інформацію про зони для вигулу домашніх тварин: місце розташування майданчиків, назву балансоутримувача, режим роботи, наявність огородження та інфраструктури для тренування тварин.

Другий набір присвячений обліку безпритульних тварин – дані про відлов, стерилізацію та ідентифікацію. Він включає індивідуальний номер тварини (чіп), вид, породу, стать, окрас, проведені медичні процедури (щеплення, стерилізація), а також місце та дату відлову/відпущення і назву організації, яка здійснювала ці роботи.

«Публікація даних про безпритульних тварин – це інструмент прозорого обліку та громадського контролю за стерилізацією і вакцинацією. Крім того, ці дані допоможуть отримати уявлення про кількість безпритульних тварин у місті та слугуватимуть основою для подальшої аналітики», – зазначив в.о. директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров.

За його словами, у новому наборі вже міститься інформація про 4 947 безпритульних тварин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розгляд законопроекту про Військового омбудсмана відкладається через політичні суперечки

Військовий омбудсман Ольга Решетилова лишається без реальних механізмів захисту прав військовослужбовців через те, що депутати досі не змогли прийняти відповідний законопроект.

Ще немає визначеності, буде нова програма МВФ чи ми будемо діяти за чинною програмою – Сергій Марченко

Чи буде нова програма МВФ – залежить від безпекової ситуації в Україні.

«Це такий комплексний механізм, який потрібно через багато різних органів разом трекати» — міністр економіки Олексій Соболев про мораторій на перевірки бізнесу

«Ми домовляємось про різноманітні внутрішні дашборди, щоб постійно трекати і постійно там актуалізовувати» – міністр економіки Олексій Соболев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу.

Чиновники США та Європи почали роботу зі зміцнення української армії – Bloomberg

Гарантії, які будуть конкретизовані представниками армії та розвідки, спрямовані на те, щоб дозволити Україні нарощувати чисельність військ без обмежень.

«Я його затримала, що робити з ним далі» – поліцейські звинуватили водія у вживанні наркотиків, але замість медогляду відвезли його до ТЦК

Суд вказав, що вимога поліцейського щодо проходження водієм огляду на стан сп`яніння без фактичного встановлення цих ознак або взагалі за їх відсутності є необґрунтованою та безпідставною.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва