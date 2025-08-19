У Києві відкрили дані про зони для вигулу та облік безпритульних тварин

У Києві на обліку перебуває майже 5 тисяч безпритульних тварин.

На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних у Києві з’явилися два нові набори, що стосуються теми захисту та утримання тварин.

Перший набір містить інформацію про зони для вигулу домашніх тварин: місце розташування майданчиків, назву балансоутримувача, режим роботи, наявність огородження та інфраструктури для тренування тварин.

Другий набір присвячений обліку безпритульних тварин – дані про відлов, стерилізацію та ідентифікацію. Він включає індивідуальний номер тварини (чіп), вид, породу, стать, окрас, проведені медичні процедури (щеплення, стерилізація), а також місце та дату відлову/відпущення і назву організації, яка здійснювала ці роботи.

«Публікація даних про безпритульних тварин – це інструмент прозорого обліку та громадського контролю за стерилізацією і вакцинацією. Крім того, ці дані допоможуть отримати уявлення про кількість безпритульних тварин у місті та слугуватимуть основою для подальшої аналітики», – зазначив в.о. директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров.

За його словами, у новому наборі вже міститься інформація про 4 947 безпритульних тварин.

