В Киеве открыли данные о зонах для выгула и учете бездомных животных

В Киеве на учете находится почти 5 тысяч бездомных животных.

На Едином государственном веб-портале открытых данных в Киеве появились два новых набора, касающихся темы защиты и содержания животных.

Первый набор содержит информацию о зонах для выгула домашних животных: месторасположение площадок, название балансодержателя, режим работы, наличие ограждения и инфраструктуры для тренировки животных.

Второй набор посвящен учету бездомных животных – данные об отлове, стерилизации и идентификации. Он включает индивидуальный номер животного (чип), вид, породу, пол, окрас, проведенные медицинские процедуры (прививки, стерилизация), а также место и дату отлова/выпуска и название организации, осуществлявшей эти работы.

«Публикация данных о бездомных животных – это инструмент прозрачного учета и общественного контроля за стерилизацией и вакцинацией. Кроме того, эти данные помогут получить представление о количестве бездомных животных в городе и послужат основой для дальнейшей аналитики», – отметил и.о. директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Сергей Сабуров.

По его словам, в новом наборе уже содержится информация о 4 947 бездомных животных.

