У Києві накрили схему продажу підроблених меддовідок – вилучено понад 17 млн гривень

20:48, 19 серпня 2025
У Києві затримали адвоката та лікарів, які допомагали ухилянтам.
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією припинила діяльність чергової схеми ухилення від мобілізації в Києві. У результаті спецоперації затримано адвоката, який організував продаж фіктивних медичних довідок для ухилянтів, залучивши до злочинної діяльності ще одного юриста та трьох лікарів із відомих столичних медичних закладів.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів правоохоронці вилучили готівку на загальну суму понад 17 мільйонів гривень, зокрема:

  • понад 7 мільйонів гривень;
  • 250 тисяч доларів США;
  • 16 тисяч євро.

За даними слідства, зловмисники виготовляли для клієнтів підроблені медичні висновки, які вказували на наявність тяжких діагнозів, що дозволяло військовозобов’язаним отримувати відстрочку від мобілізації або бути знятим із військового обліку. Крім того, за окрему плату учасники схеми пропонували оформлення «броні» через фіктивне працевлаштування в одній із державних установ Києва.

Правоохоронці встановили, що схема діяла за чітко налагодженим механізмом: від пошуку клієнтів до видачі фальсифікованих документів. Організатора затримали «на гарячому» під час отримання чергового хабаря.

Наразі організатору та двом його спільникам — юристу та лікарю-кардіологу — повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 354 (пособництво у підкупі працівника підприємства, установи чи організації за попередньою змовою).

Усі підозрювані перебувають під вартою.

