В Киеве накрыли схему продажи поддельных медсправок – изъято более 17 млн гривен

В Киеве задержали адвоката и врачей, которые помогали уклонистам.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией пресекла деятельность очередной схемы уклонения от мобилизации в Киеве. В результате спецоперации задержан адвокат, который организовал продажу фиктивных медицинских справок для уклонистов, привлекая к преступной деятельности еще одного юриста и трех врачей из известных столичных медицинских учреждений.

Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов правоохранители изъяли наличные на общую сумму более 17 миллионов гривен, в частности:

- более 7 миллионов гривен;

- 250 тысяч долларов США;

- 16 тысяч евро.

По данным следствия, злоумышленники изготавливали для клиентов поддельные медицинские заключения, которые указывали на наличие тяжелых диагнозов, что позволяло военнообязанным получать отсрочку от мобилизации или быть снятым с воинского учета. Кроме того, за отдельную плату участники схемы предлагали оформление «брони» через фиктивное трудоустройство в одном из государственных учреждений Киева.

Правоохранители установили, что схема действовала по четко отлаженному механизму: от поиска клиентов до выдачи фальсифицированных документов. Организатора задержали «на горячем» во время получения очередной взятки.

Сейчас организатору и двум его сообщникам - юристу и врачу-кардиологу - сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

- ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 354 (пособничество в подкупе работника предприятия, учреждения или организации по предварительному сговору).

Все подозреваемые находятся под стражей.

