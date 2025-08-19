У Білому домі заявили, що Путін пообіцяв зустрітися з Зеленським

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Путін пообіцяв безпосередньо зустрітися із Володимиром Зеленським.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Путін пообіцяв безпосередньо зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Відповідаючи на запитання, чи обіцяв Путін зустрітися безпосередньо із Володимиром Зеленським, вона сказала: "Так, обіцяв".

Вона додала, що підготовка до такої зустрічі вже почалась.

Левітт також повторила слова президента США Дональда Трампа, що американські війська не будуть присутні на території України. Однак зазначила, що США можуть допомогти в координації та надати інші засоби гарантій безпеки.

Як писала «Судово-юридична газета», глава США Дональд Трамп заявив, що розпочинає підготовку до переговорів між Президентом України Володимиром Зеленським і Путіним, які пройдуть у два етапи – спершу має відбутися двостороння зустріч Зеленського та Путіна, місце проведення якої ще узгоджується. Після цього планується тристоронній саміт за участі двох лідерів і Трампа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.