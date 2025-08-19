В Белом доме заявили, что Путин пообещал встретиться с Зеленским

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Путин пообещал непосредственно встретиться с Владимиром Зеленским.

Путин пообещал напрямую встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Отвечая на вопрос, обещал ли Путин встретиться непосредственно с Владимиром Зеленским, она сказала: "Да, обещал".

Она добавила, что подготовка к такой встрече уже началась.

Левитт также повторила слова президента США Донадьда Трампа, что американские войска не будут присутствовать на территории Украины. Однако отметила, что США могут помочь в координации и предоставить другие средства обеспечения безопасности.

Как писала «Судебно-юридическая газета», глава США Дональд Трамп заявил, что начинает подготовку к переговорам между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным, которые пройдут в два этапа – сначала должна состояться двусторонняя встреча Зеленского и Путина, место проведения которой еще согласовывается. После этого планируется трехсторонний саммит с участием двух лидеров и Трампа.

