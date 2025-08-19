Практика судів
Викрито корупційну схему в МСЕК – посадовці продавали фіктивні інвалідності чоловікам призовного віку

23:36, 19 серпня 2025
Поліція викрила схему фіктивних інвалідностей, організовану головою Центральної МСЕК та його спільниками.
Правоохоронці розкрили масштабну корупційну схему, яку організували посадовці Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) разом із сімейним лікарем. Зловмисники незаконно надавали статуси інвалідності чоловікам призовного віку, використовуючи фальсифіковані медичні документи. Про це повідомила Нацполіція.

Схема діяла до останнього дня існування комісії, дозволяючи її учасникам отримувати неправомірну вигоду. Для оформлення фіктивних груп інвалідності використовувалися підроблені направлення та довідки, що давали змогу ухвалювати рішення без реального медичного обстеження.

Слідчі поліції оголосили підозри вісьмом особам: голові Центральної МСЕК, його заступнику, чотирьом членам комісії, сімейному лікарю та лікарю-стажисту. Їм інкримінують зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою з метою отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України), а також службове підроблення (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Наразі правоохоронці направили до суду клопотання про обрання запобіжних заходів для всіх підозрюваних. Слідство триває.

Національна поліція поліція МСЕК

