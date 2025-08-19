Разоблачена коррупционная схема в МСЭК – чиновники продавали фиктивные инвалидности мужчинам призывного возраста

Полиция разоблачила схему фиктивных инвалидностей, организованную председателем Центральной МСЭК и его сообщниками.

Правоохранители раскрыли масштабную коррупционную схему, организованную должностными лицами Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) совместно с семейным врачом. Злоумышленники незаконно присваивали статус инвалидности мужчинам призывного возраста, используя поддельные медицинские документы. Об этом сообщила Нацполиция.

Схема действовала до последнего дня существования комиссии, позволяя ее участникам получать неправомерную выгоду. Для оформления фиктивных групп инвалидности использовались поддельные направления и справки, которые позволяли принимать решения без реального медицинского обследования.

Следователи полиции объявили подозрения восьми лицам: председателю Центральной МСЭК, его заместителю, четырем членам комиссии, семейному врачу и врачу-стажеру. Им инкриминируют злоупотребление служебным положением, совершенное организованной группой с целью получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины), а также служебный подлог (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В настоящее время правоохранители направили в суд ходатайство об избрании мер пресечения для всех подозреваемых. Следствие продолжается.

