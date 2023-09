Обсуждение плана реформ, предусматривающего создание Высшего админсуда и реформу Верховного Суда, начнут уже 26 сентября

Управляющий комитет платформы доноров соберется уже сегодня, 26 сентября – на заседании могут обсудить проект Плана реформ, предусматривающий создание Высшего административного суда и проверку судей Верховного Суда, а также помощь с финансированием дефицита бюджета Украины.

Проект Плана реформ для Украины, предусматривающий набор задач по изменениям в деятельности различных органов, в частности судебных, могут начать обсуждать уже сегодня, 26 сентября. Об этом свидетельствует анонс встречи руководящего комитета многосторонней координационной платформы доноров. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что на этой встрече будут обсуждать единую карту дальнейших реформ и соответственно помощь доноров с финансированием дефицита бюджета.

Как известно, 25 сентября в СМИ появился документ, который они назвали «План реформ от Белого дома», «которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей помощи». В частности, среди приоритетов в этом перечне – задач на будущие «3-6 месяцев» задача «Создать Высший административный суд Украины (ВАСУ)». А именно «принять закон о создании нового специализированного суда по рассмотрению административных дел против национальных государственных органов, укомплектованного должным образом проверенными судьями после ликвидации Окружного административного суда г. Киева».

Есть и другие задачи, рассчитанные на эти же сроки. К примеру, «реформировать Верховный Суд».

А именно речь идет о том, чтобы «проверить добропорядочность действующих судей Верховного Суда в связи с резонансными коррупционными делами с участием бывшего председателя Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда и избрать новых судей Верховного Суда для заполнения вакантных мест с помощью прозрачного процесса с привлечением независимых экспертов и гражданского общества» (Reform Supreme Court (SC): Review the integrity of sitting SC justices in the wake of high-profile corruption cases involving the form SC chief justice and SC's Grand Chamber and select new SC justices to fill vacant seats via a transparent process with meaningful role of independent experts and civil society).

Следует заметить, что это рабочий документ для обсуждения («DELIBERATIVE // PRE-DECISIONAL WORKING DRAFT – SUBJECT TO REVIEW» – так называется документ в оригинале, хотя в СМИ его назвали «Перечень приоритетных реформ»).

Впрочем, Посольство США подтвердило, что этот документ существует: «Соединенные Штаты предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе. Этот перечень был предоставлен в качестве основы для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу – цели, которые США решительно поддерживают».

Хотя этот документ назвали «рабочим проектом», однако задачи уже обозначены конкретными сроками, и он напрямую связан с предоставлением Украине финансирования. Следовательно, возможны корректировки, но план «реформы в обмен на деньги» все равно будет иметь место.

Передал этот документ в адрес Координационной платформы доноров заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл.

Майк Пайл является членом Управляющего комитета упомянутой в релизе Посольства США Многосторонней координационной платформе доноров для Украины.

В целом, руководящий комитет Платформы состоит из высших должностных лиц из Украины, стран G7 и ЕС.

Высшие должностные лица из США, Европейской Комиссии и Украины сопредседатели в Управляющем комитете – это вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, Майк Пайл от имени США и Гендиректор Генерального директората Европейской Комиссии по вопросов политики соседства и переговоров по расширению Герт Ян Купман от имени ЕС. Международные финансовые учреждения и организации также принимают участие в заседаниях Управляющего комитета как активные участники. В их числе Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, Банк развития Совета Европы и Организация экономического сотрудничества и развития.

Заседание Управляющего комитета Многосторонней координационной платформы доноров состоится уже 26 сентября 2023 года.

Ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что помощь с финансированием дефицита бюджета – один из ключевых вопросов повестки дня на очередном заседании Управляющего комитета Многосторонней координационной платформы доноров для Украины, которое состоится 26 сентября.

«Нужно дать партнерам понимание нынешней финансовой ситуации, бюджета на 2024 год, расходы Правительства. Ожидаем от партнеров в 2024 году поддержку на уровне не меньше, чем в 2023 году. Это около 42 млрд долларов. Здесь нужна ежедневная и кропотливая работа со всеми нашими союзниками, чтобы привлечь эту сумму», – отметил Денис Шмыгаль.

Второй вопрос для обсуждения во время заседания Платформы, по словам Премьер-министра, это потребности быстрого восстановления на 2024 год. «Потребности быстрого восстановления Украины остаются на уровне до 15 млрд долларов. В этом году была профинансирована лишь часть потребностей, остальные расходы переходят на 2024 год. Рассчитываем на поддержку международных финансовых организаций и агентств, в частности, Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ, USAID, Японского агентства международного сотрудничества и других», — отметил глава Правительства.

Как отметил Денис Шмыгаль, также во время Платформы необходимо обсудить с партнерами возможность формирования единой карты реформ. То есть, привести требования получения финансовой помощи от разных доноров к единому инструменту и плану реформ для Украины, который будет внедрять наше государство на пути в ЕС.

Однако детали по поводу этих встреч, судя по официальному сайту Платформы, не обнародуются.

Напомним, несколько недель назад назначенный Президентом США Джо Байденом специальный представитель по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила, что для того, чтобы получать средства от Соединенных Штатов, теперь для Украины будут определенные условия, в частности, они будут касаться судебной реформы.

