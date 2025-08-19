Пенсійний фонд нагадав про терміни та способи проходження ідентифікації

У Пенсійному фонді нагадали про щорічну фізичну ідентифікацію для пенсіонерів і отримувачів страхових виплат.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України нагадав про правила для пенсіонерів та отримувачів страхових виплат, які проживають на тимчасово окупованих територіях або перебувають за кордоном. Для продовження виплат їм необхідно проходити фізичну ідентифікацію один раз на рік — до 31 грудня.

Зробити це можна п’ятьма способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

через відеоконференцію з територіальним органом ПФУ;

за допомогою особистого кабінету на порталі електронних послуг ПФУ з використанням КЕП або Дія.Підпису;

у посольстві чи консульстві (для тих, хто перебуває за кордоном);

особисто у відділенні уповноваженого банку.

Для тих, хто за кордоном, у посольстві чи консульстві потрібно направити документи:

поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, в якому отримувач перебуває на обліку;

або

скановані копії через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням КЕП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.