Пенсионный фонд напомнил о сроках и способах прохождения идентификации

В Пенсионном фонде напомнили о ежегодной физической идентификации для пенсионеров и получателей страховых выплат.
Пенсионный фонд Украины напомнил о правилах для пенсионеров и получателей страховых выплат, которые проживают на временно оккупированных территориях или находятся за границей. Для продолжения выплат им необходимо проходить физическую идентификацию один раз в год — до 31 декабря.
Сделать это можно пятью способами:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- через видеоконференцию с территориальным органом ПФУ;
- с помощью личного кабинета на портале электронных услуг ПФУ с использованием КЭП или Дія.Підписа;
- в посольстве или консульстве (для тех, кто находится за границей);
- лично в отделении уполномоченного банка.
Для тех, кто за границей, в посольстве или консульстве нужно направить документы:
- по почте на адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины, в котором получатель состоит на учете;
или
- сканированные копии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с наложением КЭП.
