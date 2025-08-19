Пенсионный фонд напомнил о сроках и способах прохождения идентификации

В Пенсионном фонде напомнили о ежегодной физической идентификации для пенсионеров и получателей страховых выплат.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины напомнил о правилах для пенсионеров и получателей страховых выплат, которые проживают на временно оккупированных территориях или находятся за границей. Для продолжения выплат им необходимо проходить физическую идентификацию один раз в год — до 31 декабря.

Сделать это можно пятью способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

через видеоконференцию с территориальным органом ПФУ;

с помощью личного кабинета на портале электронных услуг ПФУ с использованием КЭП или Дія.Підписа;

в посольстве или консульстве (для тех, кто находится за границей);

лично в отделении уполномоченного банка.

Для тех, кто за границей, в посольстве или консульстве нужно направить документы:

по почте на адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины, в котором получатель состоит на учете;

или

или сканированные копии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с наложением КЭП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.