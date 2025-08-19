Майже 2 тисячі компаній в Україні затримують зарплату

Сумщина, Київ та Дніпропетровщина лідирують за боргами із зарплати.

Станом на серпень 2025 року 1 983 компанії в Україні не виплатили заробітну плату своїм працівникам, свідчать дані Єдиного реєстру боржників, оприлюднені платформою Opendatabot. Найчастіше борги із зарплати мають державні підприємства та акціонерні товариства, а найбільше таких випадків зафіксовано на Сумщині, у Києві та Дніпропетровській області.

За даними реєстру, на початок серпня 2025 року в Україні відкрито 35 471 виконавче провадження щодо невиплати заробітної плати, що на 11% більше порівняно з кінцем 2021 року. Зазначається, що реєстр постійно оновлюється: після закриття проваджень їх видаляють, тож статистика відображає ситуацію на конкретний момент.

Серед боржників переважають державні підприємства, на які припадає 33% справ (11 562 провадження), акціонерні товариства — 29% (10 308 проваджень) і товариства з обмеженою відповідальністю — 18% (6 298 проваджень).

Проблема невиплати зарплат залишається однією з ключових у трудовій сфері України, особливо на тлі економічних викликів. Експерти наголошують на необхідності посилення контролю за дотриманням трудового законодавства, щоб захистити права працівників.

