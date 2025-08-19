Почти 2 тысячи компаний в Украине задерживают зарплату

Сумщина, Киев и Днепропетровщина лидируют по долгам по зарплате.

По состоянию на август 2025 года 1 983 компании в Украине не выплатили заработную плату своим работникам, свидетельствуют данные Единого реестра должников, обнародованные платформой Opendatabot. Чаще всего долги по зарплате имеют государственные предприятия и акционерные общества, а больше всего таких случаев зафиксировано в Сумской области, в Киеве и Днепропетровской области.

По данным реестра, на начало августа 2025 года в Украине открыто 35 471 исполнительное производство по невыплате заработной платы, что на 11% больше по сравнению с концом 2021 года. Отмечается, что реестр постоянно обновляется: после закрытия производств их удаляют, поэтому статистика отражает ситуацию на конкретный момент.

Среди должников преобладают государственные предприятия, на которые приходится 33% дел (11 562 производства), акционерные общества - 29% (10 308 производств) и общества с ограниченной ответственностью - 18% (6 298 производств).

Проблема невыплаты зарплат остается одной из ключевых в трудовой сфере Украины, особенно на фоне экономических вызовов. Эксперты подчеркивают необходимость усиления контроля за соблюдением трудового законодательства, чтобы защитить права работников.

