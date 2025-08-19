Практика судів
Розгляд законопроекту про Військового омбудсмана відкладається через політичні суперечки

19:04, 19 серпня 2025
Військовий омбудсман Ольга Решетилова лишається без реальних механізмів захисту прав військовослужбовців через те, що депутати досі не змогли прийняти відповідний законопроект.
Розгляд законопроекту про Військового омбудсмана відкладається через політичні суперечки
Законопроект про Військового омбудсмана 13266 був внесений ще у травні 2025 року. Його мали розглянути цього тижня, втім, як повідомила Уповноважена із захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова, розгляд відкладено через політичні розбірки.

«За минулий тиждень до мене тільки офіційно надійшло понад 300 звернень військовослужбовців і їхніх родин. Це середня кількість, часом буває менше, часом значно більше.

Серед них є менш важливі, але є такі, від опрацювання яких залежать життя людей. В будь-якому разі кожен військовослужбовець, який звертається, сподівається на реакцію і справедливість. І я вважаю своїм обов’язком зробити все, щоб цю справедливість забезпечити.

Кожне звернення я маю зареєструвати, перечитати, визначити по кожному план дій, зібрати інформацію (написати супровідні листи або зателефонувати до розпорядника інформації особисто), вирішити по суті, написати офіційну відповідь заявникові і надіслати протягом відведеного законом строку.

Серед цих звернень є чимало депутатських запитів. До мене звертаються народні депутати з усіх фракцій, перенаправляючи звернення своїх виборців. На опрацювання депутатського запиту відведено 10 днів. І я не підвела жодного депутата, щоразу вирішуючи порушені ними питання по суті, щоб вони могли відзвітувати своїм виборцям, як ефективно вони захищають їхні права.

У такому режимі я живу вже восьмий місяць. Окрім опрацювання звернень, я намагаюсь напрацьовувати системні рішення, розробляти і пропонувати законодавчі і нормативні зміни, працювати над питаннями адаптації і відновлення військовослужбовців, їхнього відпочинку, статусом родин військових, налагоджувати комунікацію між військовими частинами і рідними зниклих безвісти.

Я чи хтось інший на моєму місці може робити більше. Значно більше, значно швидше, значно ефективніше. Для цього я прошу лише про одне – прийміть закон про військового омбудсмана.

Цей законопроект стояв у попередньому порядку денному засідання Верховної Ради на сьогодні. Проте вчора погоджувальну раду заблокували питанням відсторонення Безуглої і зняли на сьогодні з розгляду.

Щойно на погоджувальній раді законопроект заблокувала Європейська Солідарність, вимагаючи змінити назву з військового омбудсмана на уповноваженого президента. Дуже принципове питання, думаю, від зміни назви всім військовослужбовцям відразу стане тепліше, світліше і справедливіше. Це означає, що цього тижня закон уже не розглянуть, і створення інституції відкладається ще щонайменше на місяць.

Власне, це все, що вам треба знати про те, як парламент дбає про захист прав військовослужбовців», зазначила Ольга Решетилова.

«Багато хто з вас запитував, чим допомогти.

Поясніть, будь ласка, ЄС, Голосу та іншим, як дрібʼязково виглядає їхня політична возня на фоні масштабного запиту на справедливість для війська», додала вона.

Автор: Наталя Мамченко

Верховна Рада України законопроект військові омбудсмен

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Розгляд законопроекту про Військового омбудсмана відкладається через політичні суперечки

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
