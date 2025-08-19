Рассмотрение законопроекта о Военном омбудсмене откладывается из-за политических споров

Военный омбудсмен Ольга Решетилова остается без реальных механизмов защиты прав военнослужащих из-за того, что депутаты до сих пор не смогли принять соответствующий законопроект.

Законопроект о Военном омбудсмене 13266 был внесен еще в мае 2025 года. Его должны были рассмотреть на этой неделе, однако, как сообщила Уполномоченная по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова, рассмотрение отложено из-за политических разборок.

«За прошлую неделю ко мне только официально поступило более 300 обращений от военнослужащих и их семей. Это средний показатель: иногда бывает меньше, иногда значительно больше.

Среди них есть менее важные, но есть такие, от обработки которых зависят жизни людей. В любом случае каждый военнослужащий, который обращается, рассчитывает на реакцию и справедливость. И я считаю своим долгом сделать все, чтобы эту справедливость обеспечить.

Каждое обращение я обязана зарегистрировать, перечитать, определить план действий по каждому, собрать информацию (написать сопроводительные письма или позвонить распорядителю информации лично), решить по существу, подготовить официальный ответ заявителю и направить его в установленные законом сроки.

Среди этих обращений немало депутатских запросов. Ко мне обращаются народные депутаты из всех фракций, перенаправляя обращения своих избирателей. На обработку депутатского запроса отведено 10 дней. И я ни разу не подвела ни одного депутата, каждый раз решая поднятые ими вопросы по существу, чтобы они могли отчитаться перед своими избирателями, насколько эффективно защищают их права.

В таком режиме я живу уже восьмой месяц. Помимо обработки обращений, я стараюсь вырабатывать системные решения, разрабатывать и предлагать законодательные и нормативные изменения, работать над вопросами адаптации и восстановления военнослужащих, их отдыха, статусом семей военных, налаживать коммуникацию между воинскими частями и семьями пропавших без вести.

Я или кто-то другой на моем месте может делать больше. Значительно больше, быстрее, эффективнее. Для этого я прошу только об одном — примите закон о военном омбудсмене.

Этот законопроект стоял в предварительной повестке дня заседания Верховной Рады на сегодня. Однако вчера согласительный совет был заблокирован вопросом об отстранении Безуглой, и законопроект сняли с рассмотрения.

Как только на согласительном совете законопроект заблокировала «Европейская Солидарность», потребовав заменить название «военный омбудсмен» на «уполномоченный президента». Очень принципиальный вопрос — думаю, от смены названия всем военнослужащим сразу станет теплее, светлее и справедливее. Это значит, что на этой неделе закон уже не рассмотрят, и создание институции откладывается как минимум еще на месяц.

Собственно, это все, что вам нужно знать о том, как парламент заботится о защите прав военнослужащих», — отметила Ольга Решетилова.

«Многие из вас спрашивали, чем помочь.

Объясните, пожалуйста, «ЕС», «Голосу» и другим, насколько мелочной выглядит их политическая возня на фоне масштабного запроса на справедливость для армии», — добавила она.

Автор: Наталя Мамченко

