У Миколаївській та Запорізькій областях викрито масштабні зловживання — 29 підозр і збитки на майже 375 млн грн

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття масштабних зловживань у Миколаївській та Запорізькій областях. Загалом вручено 29 підозр, а сума завданих державі збитків сягає майже 375 млн грн.
Злочини стосуються розтрати бюджетних коштів, отримання неправомірної вигоди, службової недбалості та незаконного видобутку корисних копалин.
Миколаївська область – 20 підозр
Серед фігурантів:
Баштанківський міський голова — підозрюється у розтраті коштів громади під час закупівлі одягу для військових.
Директор ПрАТ «УМР «Гідроенергобуд» — організував незаконний видобуток понад 116 тисяч кубометрів граніту.
Посадовці Держпродспоживслужби — двоє отримували хабарі, ще один – через службову недбалість.
Керівники дорожніх структур — розтрата коштів на проєкти із захисту енергетичної інфраструктури.
Інші фігуранти справ — причетні до завищених цін на закупівлі електрообладнання, генераторів, незаконного преміювання та будівництва мосту.
Запорізька область – 9 підозр
Під підозрою:
Новоолександрівський сільський голова – розтрата коштів на закупівлі кондиціонерів;
голова Комишуваської селищної ради – зловживання під час укладання договору на постачання електроенергії;
колишній та нинішній посадовці Департаменту освіти і науки Запорізької міськради — службова недбалість під час ремонту шкільних укриттів та розтрата мільйонів на закупівлі систем безперебійного живлення;
керівник підрядної організації – заволодіння коштами громади
