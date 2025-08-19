Практика судів
У Миколаївській та Запорізькій областях викрито масштабні зловживання — 29 підозр і збитки на майже 375 млн грн

19:54, 19 серпня 2025
Прокуратура оголосила 29 підозр, пов’язаних з розтратою коштів, хабарництвом, недбалістю та іншими злочинами у Миколаївській та Запорізькій областях.
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття масштабних зловживань у Миколаївській та Запорізькій областях. Загалом вручено 29 підозр, а сума завданих державі збитків сягає майже 375 млн грн.

Злочини стосуються розтрати бюджетних коштів, отримання неправомірної вигоди, службової недбалості та незаконного видобутку корисних копалин.

Миколаївська область – 20 підозр

Серед фігурантів:

Баштанківський міський голова — підозрюється у розтраті коштів громади під час закупівлі одягу для військових.

Директор ПрАТ «УМР «Гідроенергобуд» — організував незаконний видобуток понад 116 тисяч кубометрів граніту.

Посадовці Держпродспоживслужби — двоє отримували хабарі, ще один – через службову недбалість.

Керівники дорожніх структур — розтрата коштів на проєкти із захисту енергетичної інфраструктури.

Інші фігуранти справ — причетні до завищених цін на закупівлі електрообладнання, генераторів, незаконного преміювання та будівництва мосту.

Запорізька область – 9 підозр

Під підозрою:

Новоолександрівський сільський голова – розтрата коштів на закупівлі кондиціонерів;

голова Комишуваської селищної ради – зловживання під час укладання договору на постачання електроенергії;

колишній та нинішній посадовці Департаменту освіти і науки Запорізької міськради — службова недбалість під час ремонту шкільних укриттів та розтрата мільйонів на закупівлі систем безперебійного живлення;

керівник підрядної організації – заволодіння коштами громади

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

