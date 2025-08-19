В Николаевской и Запорожской областях разоблачены масштабные злоупотребления — 29 подозрений и ущерб на почти 375 млн грн

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении масштабных злоупотреблений в Николаевской и Запорожской областях. Всего вручено 29 подозрений, а сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 375 млн грн.
Преступления касаются растрат бюджетных средств, получения неправомерной выгоды, служебной халатности и незаконной добычи полезных ископаемых.
Николаевская область – 20 подозрений
Среди фигурантов:
Баштанковский городской голова подозревается в растрате средств общины при закупке одежды для военных.
Директор ЧАО «УМР «Гидроэнергострой» – организовал незаконную добычу более 116 тысяч кубометров гранита.
Чиновники Госпродпотребслужбы — двое получали взятки, еще одну – из-за служебной халатности.
Руководители дорожных структур – растрата средств на проекты по защите энергетической инфраструктуры.
Другие фигуранты дел причастны к завышенным ценам на закупки электрооборудования, генераторов, незаконного премирования и строительства моста.
Запорожская область – 9 подозрений
Под подозрением:
Новоалександровский сельский голова – растрата средств на закупки кондиционеров;
председатель Комышувашского поселкового совета – злоупотребление при заключении договора на поставку электроэнергии;
бывшему и нынешнему чиновнику Департамента образования и науки Запорожского горсовета — служебная халатность во время ремонта школьных укрытий и растрата миллионов на закупки систем бесперебойного питания;
руководитель подрядной организации – завладение средствами общины
