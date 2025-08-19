Практика судов
  1. В Украине

В Николаевской и Запорожской областях разоблачены масштабные злоупотребления — 29 подозрений и ущерб на почти 375 млн грн

19:54, 19 августа 2025
Прокуратура объявила 29 подозрений, связанных с растратой средств, взяточничеством, халатностью и другими преступлениями в Николаевской и Запорожской областях.
Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении масштабных злоупотреблений в Николаевской и Запорожской областях. Всего вручено 29 подозрений, а сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 375 млн грн.

Преступления касаются растрат бюджетных средств, получения неправомерной выгоды, служебной халатности и незаконной добычи полезных ископаемых.

Николаевская область – 20 подозрений

Среди фигурантов:

Баштанковский городской голова подозревается в растрате средств общины при закупке одежды для военных.

Директор ЧАО «УМР «Гидроэнергострой» – организовал незаконную добычу более 116 тысяч кубометров гранита.

Чиновники Госпродпотребслужбы — двое получали взятки, еще одну – из-за служебной халатности.

Руководители дорожных структур – растрата средств на проекты по защите энергетической инфраструктуры.

Другие фигуранты дел причастны к завышенным ценам на закупки электрооборудования, генераторов, незаконного премирования и строительства моста.

Запорожская область – 9 подозрений

Под подозрением:

Новоалександровский сельский голова – растрата средств на закупки кондиционеров;

председатель Комышувашского поселкового совета – злоупотребление при заключении договора на поставку электроэнергии;

бывшему и нынешнему чиновнику Департамента образования и науки Запорожского горсовета — служебная халатность во время ремонта школьных укрытий и растрата миллионов на закупки систем бесперебойного питания;

руководитель подрядной организации – завладение средствами общины

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Рассмотрение законопроекта о Военном омбудсмене откладывается из-за политических споров

Военный омбудсмен Ольга Решетилова остается без реальных механизмов защиты прав военнослужащих из-за того, что депутаты до сих пор не смогли принять соответствующий законопроект.

Еще нет определенности, будет ли новая программа МВФ или мы будем идти по действующей программе – Сергей Марченко

Будет ли новая программа МВФ – зависит от ситуации с безопасностью в Украине.

«Это такой комплексный механизм, который нужно через многие разные органы вместе трекать» — министр экономики Алексей Соболев о моратории на проверки бизнеса

«Мы договариваемся о разнообразных внутренних дашбордах, чтобы постоянно трекать и постоянно там актуализировать» – министр экономики Алексей Соболев пояснил, как будет работать мораторий на проверки бизнеса.

Чиновники США и Европы начали работу по укреплению украинской армии – Bloomberg

Гарантии, которые будут конкретизированы представителями армии и разведки, направлены на то, чтобы позволить Украине наращивать численность войск без ограничений.

«Я его задержала, что делать с ним дальше» – полицейские обвинили водителя в употреблении наркотиков, но вместо медосмотра отвезли его в ТЦК

Суд указал, что требование полицейского о прохождении водителем осмотра на состояние опьянения без фактического установления этих признаков или вообще при их отсутствии, необоснованно и безосновательно.

