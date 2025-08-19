Практика судів
Новий спалах коронавірусу в Україні: стало відомо про першу смерть

21:27, 19 серпня 2025
Чоловік, який захворів на коронавірус, помер у реанімації.
У Львівській обласній інфекційній лікарні від коронавірусу помер 65-річний чоловік. До цього він декілька днів перебував у реанімації. Про це повідомив медичний директор лікарні Андрій Орфін, пише LVIV.MEDIA.

Зазначимо, що це перший летальний випадок через коронавірус від початку 2025 року.

«Рентгенологічно була підтверджена тяжка пневмонія і на патанатомічному дослідженні також. У чоловіка була низка супутніх хвороб, що ускладнило перебіг хвороби», – розповів лікар.

Він також додав, що чоловік не був вакцинованим, а мешкав в одному з районів області. 

Як відомо, в Україні зафіксовано нові варіанти коронавірусу Nimbus і Stratus.

У МОЗ повідомили симптоми варіантів коронавірусу Nimbus і Stratus.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

