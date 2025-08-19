Практика судов
Новая вспышка коронавируса в Украине: стало известно о первой смерти

21:27, 19 августа 2025
Мужчина, заболевший коронавирусом, умер в реанимации.
Новая вспышка коронавируса в Украине: стало известно о первой смерти
Во Львовской областной инфекционной больнице от коронавируса скончался 65-летний мужчина. До этого он несколько дней находился в реанимации. Об этом сообщил медицинский директор больницы Андрей Орфин, пишет LVIV.MEDIA.

Отметим, что это первый летальный случай из-за коронавируса с начала 2025 года.

«Рентгенологически была подтверждена тяжелая пневмония и на патанатомическом исследовании тоже. У мужчины был ряд сопутствующих болезней, что осложнило течение болезни», – рассказал врач.

Он также добавил, что мужчина не был вакцинирован, а жил в одном из районов области.

Как известно, в Украине зафиксированы новые варианты коронавируса Nimbus и Stratus.

В Минздраве сообщили симптомы вариантов коронавируса Nimbus и Stratus.

