Новая вспышка коронавируса в Украине: стало известно о первой смерти

Во Львовской областной инфекционной больнице от коронавируса скончался 65-летний мужчина. До этого он несколько дней находился в реанимации. Об этом сообщил медицинский директор больницы Андрей Орфин, пишет LVIV.MEDIA.
Отметим, что это первый летальный случай из-за коронавируса с начала 2025 года.
«Рентгенологически была подтверждена тяжелая пневмония и на патанатомическом исследовании тоже. У мужчины был ряд сопутствующих болезней, что осложнило течение болезни», – рассказал врач.
Он также добавил, что мужчина не был вакцинирован, а жил в одном из районов области.
Как известно, в Украине зафиксированы новые варианты коронавируса Nimbus и Stratus.
В Минздраве сообщили симптомы вариантов коронавируса Nimbus и Stratus.
