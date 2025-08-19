На Львівщині викрили схему збуту наркотиків у виправній колонії

За даними слідства, для опрацювання «замовлень» залучили молодшого інспектора колонії.

Правоохоронці зупинили канал постачання наркотиків до Дрогобицької виправної колонії №40. Метадон маскували під вміст посилок для засуджених.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, за даними слідства, організатором схеми був один із засуджених, який мав вплив у кримінальному середовищі та досвід збуту наркотиків. До «бізнесу» він залучив ще одного в’язня та молодшого інспектора колонії. Останній отримував посилки з метадоном у поштових відділеннях і проносив їх на територію установи.

Наркотик реалізовували за ціною 2 400 грн за грам. Прибуток ділили між собою та спрямовували на нові закупівлі. За даними ДБР, незаконна діяльність тривала щонайменше сім місяців.

Правоохоронці задокументували десятки епізодів — від отримання посилок до передачі наркотиків засудженим.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у незаконному обігу наркотиків (ч. 2 ст. 307 КК України). Максимальне покарання — до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інспектору обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його відсторонено від посади. Призначено експертизи для підтвердження виду та обсягу вилучених речовин, триває перевірка каналів постачання та інших можливих учасників схеми.

