Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині викрили схему збуту наркотиків у виправній колонії

20:12, 19 серпня 2025
За даними слідства, для опрацювання «замовлень» залучили молодшого інспектора колонії.
На Львівщині викрили схему збуту наркотиків у виправній колонії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці зупинили канал постачання наркотиків до Дрогобицької виправної колонії №40. Метадон маскували під вміст посилок для засуджених.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, за даними слідства, організатором схеми був один із засуджених, який мав вплив у кримінальному середовищі та досвід збуту наркотиків. До «бізнесу» він залучив ще одного в’язня та молодшого інспектора колонії. Останній отримував посилки з метадоном у поштових відділеннях і проносив їх на територію установи.

Наркотик реалізовували за ціною 2 400 грн за грам. Прибуток ділили між собою та спрямовували на нові закупівлі. За даними ДБР, незаконна діяльність тривала щонайменше сім місяців.

Правоохоронці задокументували десятки епізодів — від отримання посилок до передачі наркотиків засудженим.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у незаконному обігу наркотиків (ч. 2 ст. 307 КК України). Максимальне покарання — до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інспектору обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його відсторонено від посади. Призначено експертизи для підтвердження виду та обсягу вилучених речовин, триває перевірка каналів постачання та інших можливих учасників схеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

ДБР виправна колонія підозрюваний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розгляд законопроекту про Військового омбудсмана відкладається через політичні суперечки

Військовий омбудсман Ольга Решетилова лишається без реальних механізмів захисту прав військовослужбовців через те, що депутати досі не змогли прийняти відповідний законопроект.

Ще немає визначеності, буде нова програма МВФ чи ми будемо діяти за чинною програмою – Сергій Марченко

Чи буде нова програма МВФ – залежить від безпекової ситуації в Україні.

«Це такий комплексний механізм, який потрібно через багато різних органів разом трекати» — міністр економіки Олексій Соболев про мораторій на перевірки бізнесу

«Ми домовляємось про різноманітні внутрішні дашборди, щоб постійно трекати і постійно там актуалізовувати» – міністр економіки Олексій Соболев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу.

Чиновники США та Європи почали роботу зі зміцнення української армії – Bloomberg

Гарантії, які будуть конкретизовані представниками армії та розвідки, спрямовані на те, щоб дозволити Україні нарощувати чисельність військ без обмежень.

«Я його затримала, що робити з ним далі» – поліцейські звинуватили водія у вживанні наркотиків, але замість медогляду відвезли його до ТЦК

Суд вказав, що вимога поліцейського щодо проходження водієм огляду на стан сп`яніння без фактичного встановлення цих ознак або взагалі за їх відсутності є необґрунтованою та безпідставною.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва