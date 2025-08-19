Во Львовской области раскрыли схему сбыта наркотиков в исправительной колонии

По данным следствия, для обработки «заказов» привлекли младшего инспектора колонии.

Правоохранители остановили канал поставки наркотиков в Дрогобычскую исправительную колонию №40. Метадон маскировали под содержимое посылок для осужденных.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, по данным следствия, организатором схемы был один из осужденных, который имел влияние в криминальной среде и опыт сбыта наркотиков. К «бизнесу» он привлек еще одного заключенного и младшего инспектора колонии. Последний получал посылки с метадоном в почтовых отделениях и проносил их на территорию учреждения.

Наркотик реализовывали по цене 2 400 грн за грамм. Прибыль делили между собой и направляли на новые закупки. По данным ГБР, незаконная деятельность продолжалась не менее семи месяцев.

Правоохранители задокументировали десятки эпизодов — от получения посылок до передачи наркотиков осужденным.

Трем фигурантам сообщено о подозрении в незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Инспектору избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его отстранили от должности. Назначены экспертизы для подтверждения вида и объема изъятых веществ, продолжается проверка каналов поставки и других возможных участников схемы.

