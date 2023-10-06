«Нова пошта» тепер у столиці Словаччини: скільки коштують відправлення

Nova Post в Братиславі обслуговує посилки до 100 кілограмів, а вартість доставки становить від 12 євро.

Джерело фото: Nova Post

Українська логістична компанія «Нова пошта» відкрила своє перше відділення Nova Post у Братиславі, столиці Словаччини. Згідно з повідомленням прес-служби «Нової пошти», цей крок позначає розширення компанії на європейському ринку та встановлення Nova Post у шостій країні Європейського Союзу з послугами відділень та кур'єрської доставки.

Відділення Nova Post в Братиславі надає послуги щодня та приймає вантажі, які важать до 100 кілограмів.

Крім цього, компанія пропонує кур'єрську доставку Nova Post по всій території Словаччини. Терміни доставки з Словаччини в Україну становлять від 5 днів.

Вартість доставки зі Словаччини до України складається з наступного:

документи: 12 євро;

посилки до 2 кілограмів: 15 євро;

посилки до 10 кілограмів: 20 євро;

посилки до 30 кілограмів: 35 євро;

посилки від 30 до 100 кілограмів: 1,2 євро за кожен кілограм.

Додатково, вартість доставки або забору кур'єром складе:

для відправлень до 30 кілограмів: +3 євро;

для відправлень від 31 до 100 кілограмів: +8 євро за кожен кілограм.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.