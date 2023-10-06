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  1. У світі

«Нова пошта» тепер у столиці Словаччини: скільки коштують відправлення

18:42, 6 жовтня 2023
Nova Post в Братиславі обслуговує посилки до 100 кілограмів, а вартість доставки становить від 12 євро.
«Нова пошта» тепер у столиці Словаччини: скільки коштують відправлення
Джерело фото: Nova Post
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Українська логістична компанія «Нова пошта» відкрила своє перше відділення Nova Post у Братиславі, столиці Словаччини. Згідно з повідомленням прес-служби «Нової пошти», цей крок позначає розширення компанії на європейському ринку та встановлення Nova Post у шостій країні Європейського Союзу з послугами відділень та кур'єрської доставки.

Відділення Nova Post в Братиславі надає послуги щодня та приймає вантажі, які важать до 100 кілограмів.

Крім цього, компанія пропонує кур'єрську доставку Nova Post по всій території Словаччини. Терміни доставки з Словаччини в Україну становлять від 5 днів.

Вартість доставки зі Словаччини до України складається з наступного:

  • документи: 12 євро;
  • посилки до 2 кілограмів: 15 євро;
  • посилки до 10 кілограмів: 20 євро;
  • посилки до 30 кілограмів: 35 євро;
  • посилки від 30 до 100 кілограмів: 1,2 євро за кожен кілограм.

Додатково, вартість доставки або забору кур'єром складе:

  • для відправлень до 30 кілограмів: +3 євро;
  • для відправлень від 31 до 100 кілограмів: +8 євро за кожен кілограм.

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