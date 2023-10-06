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Рада збільшила видатки на 2023 рік: на потреби оборони виділили понад 303 млрд

15:01, 6 жовтня 2023
Рада ухвалила закон про збільшення видатків Держбюджету-2023 на 322,6 млрд грн.
Рада збільшила видатки на 2023 рік: на потреби оборони виділили понад 303 млрд
Фото: ВРУ
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Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 10038 про збільшення видатків Держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. За — 313 депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

На потреби оборони виділяється 303 млрд гривень, зокрема:

  • +195,7 млрд гривень - ЗСУ;
  • +39,7 млрд гривень - Національної гвардії;
  • +20,4 млрд гривень - Державної прикордонної служби;
  • +19 млрд гривень - Національної поліції;
  • +13,2 млрд гривень - закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ;
  • +4,4 млрд гривень - Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів;
  • +4,2 млрд гривень - СБУ;
  • +2,5 млрд гривень - ГУР МО;
  • +2,1 млрд гривень - Державній спеціальної служби транспорту Міноборони;
  • + 570,2 млн гривень - Держспецзв'язку;
  • + 500,7 млн гривень - Службі зовнішньої розвідки;
  • + 230,5 млн гривень - Управлінню державної охорони.

Змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн.

Раніше ми писали, що Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про внесення змін до Державного бюджету на 2023 рік. Даним законопроектом, серед іншого, пропонується зменшити видатки на здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом на 1,59 млн грн.

Також Мінфін розповів деталі змін до Держбюджету на 2023 рік.

Після цього Рада підтримала у першому читанні зміни до Держбюджету-2023. 

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