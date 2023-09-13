Уряд пропонує зменшити видатки на ВАКС та НАЗК та збільшити на БЕБ

Кабмін уніс до Ради проект змін до поточного Бюджету, за яким пропонується, серед іншого, зменшити видатки на здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом та діяльність НАЗК.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 10038 про внесення змін до Державного бюджету України на 2023 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Даним законопроектом, серед іншого, пропонується зменшити видатки на здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом на 1,59 млн грн.

Зменшуються і видатки НАЗК – на 132,19 млн грн. Втім, зменшення торкнеться програми фінансування статутної діяльності політичних партії.

Разом з тим, пропонують додати Бюро економічної безпеки 315,2 млн грн «для продовження набору працівників».

Також прикінцевими положенням пропонується установити, що у 2023 році залучення грантів на бюджетну підтримку від іноземних фінансових установ може здійснюватися на підставі договорів, укладених державою в особі Міністра фінансів, за рішенням Кабінету Міністрів.

Уряд пропонує встановити, що такі договори можуть включати положення щодо відмови від суверенного імунітету України в можливих спорах щодо відповідних зобов’язань.

В цілому, законопроектом запропоновано збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 322,5 млрд грн, зокрема:

Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) – 211 млрд грн, із них оплата праці з нарахуваннями – 173 млрд грн, забезпечення військовою (спеціальною) технікою та обладнанням – 13,3 млрд грн;

системи МВС (Апарат МВС, Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) – 79,2 млрд грн;

Служби безпеки – 4,2 млрд грн,

Управління державної охорони – 230,5 млн грн, із них оплата праці з нарахуваннями – 80,5 млн грн, забезпечення військовою (спеціальною) технікою та обладнанням – 100,0 млн гривень тощо.

Також збільшуються видатки Міністерству закордонних справ на загальну суму 1,3 млрд грн для посилення інституційних можливостей МЗС та закордонних дипломатичних установ, зокрема для розширення дипломатичної присутності в 10 країнах Африки та Аравійського півострова; для посилення захисту прав і інтересів громадян України за кордоном на консульському напрямі; забезпечення юридичного супроводу справ України проти рф.

Міністерству культури пропонують надати 18,4 млн грн на забезпечення утримання у належному стані об’єктів Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», повернутих у власність держави від УПЦ (МП).

Автор: Наталя Мамченко

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