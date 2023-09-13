Загибель киян перед зачиненим укриттям: директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Ткачука відсторонили від посади

Романа Ткачука підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Фото: КМДА

Київський апеляційний суд за апеляційною скаргою прокурора скасував рішення суду першої інстанції та відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Він підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

За даними слідства підозрюваний неналежно виконував службові обов’язки та фактично не здійснював контроль за утриманням та станом готовності укриттів, що призвело до загибелі та травмування людей на порозі зачиненого укриття.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Раніше ми писали, що Роману Ткачуку вручили підозру через закрите укриття.

Нагадаємо, що в ніч на 1 червня під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей. Вони не змогли потрапити в зачинене укриття.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.