В українські підземні сховища закачали понад 1,8 млрд кубометрів газу трейдерів ЄС

Іноземні трейдери закачали в українські підземні газові сховища понад 1,8 млрд кубометрів газу з 15 млрд запропонованих.

Україна може запропонувати до 15 млрд кубометрів своїх підземних газових сховищ європейським партнерам. На 13 вересня обсяг імпортного газу в українських підземних сховищах, перевищив 1,8 мільярда кубічних метрів, – повідомляє Міненерго.

«Європейські підземні сховища для газу наразі заповнені приблизно на 94%. Це робить потужності компанії «Укртрансгаз» для зберігання газу в ПСГ надзвичайно привабливими для європейських трейдерів. Це позитивний сигнал для нас і для Європи, оскільки спільними зусиллями ми зміцнюємо енергетичну безпеку континенту», – розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Зазначається, що Україна має найбільші газові сховища в Європі з обсягом понад 30 мільярдів кубічних метрів, з яких близько 15 мільярдів кубічних метрів може бути надано європейським партнерам.

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