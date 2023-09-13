В украинские подземные хранилища закачали более 1,8 млрд кубометров газа трейдеров ЕС

Украина может предложить до 15 млрд кубометров своих подземных газовых хранилищ европейским партнерам. На 13 сентября объем импортного газа в украинских подземных хранилищах, превысил 1,8 миллиарда кубических метров, – сообщает Минэнерго.
«Европейские подземные хранилища для газа сейчас заполнены примерно на 94%. Это делает мощности компании «Укртрансгаз» для хранения газа в ПХГ чрезвычайно привлекательными для европейских трейдеров. Это позитивный сигнал для нас и для Европы, поскольку совместными усилиями мы укрепляем энергетическую безопасность континента», – рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
Отмечается, что Украина имеет крупнейшие газовые хранилища в Европе с объемом более 30 миллиардов кубических метров, из которых около 15 миллиардов кубических метров может быть предоставлено европейским партнерам.
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