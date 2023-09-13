В украинские подземные хранилища закачали более 1,8 млрд кубометров газа трейдеров ЕС

Иностранные трейдеры закачали в украинские подземные газовые хранилища более 1,8 млрд кубометров газа из 15 млрд предложенных.

Украина может предложить до 15 млрд кубометров своих подземных газовых хранилищ европейским партнерам. На 13 сентября объем импортного газа в украинских подземных хранилищах, превысил 1,8 миллиарда кубических метров, – сообщает Минэнерго.

«Европейские подземные хранилища для газа сейчас заполнены примерно на 94%. Это делает мощности компании «Укртрансгаз» для хранения газа в ПХГ чрезвычайно привлекательными для европейских трейдеров. Это позитивный сигнал для нас и для Европы, поскольку совместными усилиями мы укрепляем энергетическую безопасность континента», – рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Отмечается, что Украина имеет крупнейшие газовые хранилища в Европе с объемом более 30 миллиардов кубических метров, из которых около 15 миллиардов кубических метров может быть предоставлено европейским партнерам.

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