Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кто претендует на должность члена Совещательной группы экспертов по отбору судей КСУ по квоте Совета судей: фамилии кандидатов

Совет судей Украины 18-19 сентября рассмотрит вопрос назначения члена Совещательной группы экспертов и избрания заместителя по своей квоте.

Владимир Зеленский подписал закон о возвращении Высшему совету правосудия функции по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей

Однако Высший совет правосудия начнет рассматривать жалобы на судей после вступления в силу другого закона о создании Службы дисциплинарных инспекторов, еще не подписанного Президентом.

Этический совет утвердил график первых собеседований с кандидатами на должность члена ВСП по квоте Съезда ученых-правоведов

21 сентября Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений не состоится.

Полная проверка деклараций – необязательна: что предполагает финальная версия закона о возобновлении декларирования

У НАПК будет время до конца ноября, чтобы открыть часть деклараций, а у должностных лиц – время до конца января 2024 года, чтобы их подать: какие упрощения для декларантов предусматривает закон.

Назначение новых судей возможно с учетом финансовых возможностей Украины – Минфин

В Верховной Раде, между тем, говорят о бюджете 2024 года как о «бюджете войны».

  1. В Украине

Активы Glusco переданы в управление «Укрнафты» – решение Правительства

13:34, 13 сентября 2023
Весной 2022 года заправки Glusco были арестованы.
Активы Glusco переданы в управление «Укрнафты» – решение Правительства
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Кабинет Министров Украины назначил ПАО «Укрнафта» управляющим арестованных активов Виктора Медведчука. Речь идет о сети Glusco. Об этом сообщил официальный сайт «Укрнафты».

В компании отмечают, что это более 100 автозаправочных комплексов, в разных регионах Украины и в разном состоянии.

«Мы благодарим Кабинет Министров Украины и Агентство по Розыску и Менеджменту Активов (АРМА) за доверие. Спасибо Группе Нафтогаз и ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг» за возобновление работы объектов и поддержку в надлежащем состоянии, – отметил директор ПАО «Укрнефть» Сергей Корецкий. – У «Укрнафты» достаточно опыта и ресурса, чтобы обеспечить эффективное управление и функционирование АЗК сети Glusco».

Напомним, весной 2022 года заправки Glusco были арестованы, а в мае 2022 года Кабмин решил передать имущество ООО «Глуско Украина» и ООО «Глуско Ритейл» в управление ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг».

Ранее мы писали, что АРМА предлагает передать «Укрнафте» изъятую у «Нефтегаза» сеть АЗС Glusco.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду