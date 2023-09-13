Активы Glusco переданы в управление «Укрнафты» – решение Правительства

Весной 2022 года заправки Glusco были арестованы.

Кабинет Министров Украины назначил ПАО «Укрнафта» управляющим арестованных активов Виктора Медведчука. Речь идет о сети Glusco. Об этом сообщил официальный сайт «Укрнафты».

В компании отмечают, что это более 100 автозаправочных комплексов, в разных регионах Украины и в разном состоянии.

«Мы благодарим Кабинет Министров Украины и Агентство по Розыску и Менеджменту Активов (АРМА) за доверие. Спасибо Группе Нафтогаз и ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг» за возобновление работы объектов и поддержку в надлежащем состоянии, – отметил директор ПАО «Укрнефть» Сергей Корецкий. – У «Укрнафты» достаточно опыта и ресурса, чтобы обеспечить эффективное управление и функционирование АЗК сети Glusco».

Напомним, весной 2022 года заправки Glusco были арестованы, а в мае 2022 года Кабмин решил передать имущество ООО «Глуско Украина» и ООО «Глуско Ритейл» в управление ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг».

Ранее мы писали, что АРМА предлагает передать «Укрнафте» изъятую у «Нефтегаза» сеть АЗС Glusco.

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