Активи Glusco передано в управління «Укрнафти» — рішення Уряду

Навесні 2022 року заправки Glusco були заарештовані.

Кабінет Міністрів України призначив ПАТ «Укрнафта» управителем арештованих активів Віктора Медведчука. Йдеться про мережу Glusco. Про це повідомив офіційний сайт «Укрнафти».

У компанії зазначають, що це більше 100 автозаправних комплексів, в різних регіонах України, і в різному стані.

«Ми дякуємо Кабінету Міністрів України та Агентству з Розшуку та Менеджменту Активів (АРМА) за довіру. Дякуємо Групі Нафтогаз і ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» за відновлення роботи об’єктів та підтримку в належному стані, - зазначив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький. – «Укрнафта» має достатньо досвіду та ресурсу, щоб забезпечити ефективне управління та функціонування АЗК мережі Glusco».

Нагадаємо, навесні 2022 року заправки Glusco були заарештовані, а в травні 2022-го Кабмін вирішив передати майно ТОВ «Глуско Україна» та ТОВ «Глуско Рітейл» в управління ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг».

Раніше ми писали, що АРМА пропонує передати «Укрнафті» вилучену в «Нафтогазу» мережу АЗС Glusco.

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