Мін'юст США звинуватив Ілона Маска у порушенні конфіденційності користувачів соцмережі, — ЗМІ

Повідомляється, що нібито Маск міг поставити під загрозу безпеку даних користувачів Х.

Міністерство юстиції США звинуватило Ілона Маска у порушенні конфіденційності користувачів соціальної мережі X (раніше - Twitter), повідомляє Axios.

Видання пише, що нібито Маск "забезпечував ретельний контроль над X Corp., іноді здійснюючи керівництво особливим чином, який міг поставити під загрозу конфіденційність та безпеку даних".

Вказується, що пред'явлення позову з боку Мін'юсту ознаменувало останню спробу уряду забезпечити дотримання представниками соцмережі умов угоди з Федеральною торговою комісією (ФТК) США.

Зазначається, що минулого року Ілон Маск закрив операцію на суму $44 млрд із придбання компанії Twitter. Відразу після покупки компанії Маск звільнив низку членів керівництва, а потім скоротив штат практично вдвічі.

Потім він оголосив про намір запровадити платну верифікацію облікових записів. Газета The Washington Post повідомляла, що свою посаду в Twitter залишив керівник відділу модерації та безпеки компанії Йоель Рот, а також голова служби безпеки, директор з питань конфіденційності та директор з дотримання нормативних вимог.

За даними газети, події потрапили під пильну увагу Федеральної торгової комісії США. Згідно з інформацією видання, її представники направили компанії більше 10 запитів щодо надання різноманітних відомостей. ФТК отримала право запитувати подібні відомості після того, як у травні минулого року колишнє керівництво Twitter пішло на врегулювання позову влади США про захист даних, погодившись виплатити $150 млн штрафу і вжити посилених заходів щодо захисту особистих даних користувачів.

Раніше ми писали, що Маск звинуватив Facebook у маніпулюванні громадською думкою.

Також повідомлялося, що X приховуватиме заголовки від новинних посилань.

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