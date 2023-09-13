Збій мережі Starlink та атака на Севастопольський морський завод у Криму сталися після 3:00 ночі.

У ніч на 13 вересня стався збій у роботі сервісу Starlink від компанії SpaceX, що надає доступ до інтернету через свої супутники, які працюють навколо Землі. Про це інформує портал NetBlocks.

Про збій стало відомо о 3:33.

«Starlink зараз перебуває в стані збою мережі, і ми активно працюємо над його вирішенням», — повідомили у компанії SpaceX.

Статистичний портал Downdetector повідомив, що загалом від користувачів Starlink надійшло близько 33 000 повідомлень про збій.

Загалом сервіс не працював у декількох країнах близько години.

Starlink не розголошує масштаби відключення. Тож невідомо, чи зачепило воно Україну.

Проте варто відмітити, що Starlink перестав працювати приблизно через півгодини після атаки на Севастопольський морський завод у окупованому росією Криму.

Перші повідомлення про атаку на завод з’явилися 13 вересня о 3:09.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявляв, що не відключав Starlink біля Криму, але відмовив Україні підключити його для атаки на росіян.

Крім того, у Сенаті США вимагають розслідування щодо дії Ілона Маска через зрив операції у Криму.

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