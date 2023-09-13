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  1. В Украине

Сеть Starlink перестала работать через полчаса после атаки на Крым: детали

13:25, 13 сентября 2023
Сбой сети Starlink и атака на Севастопольский морской завод в Крыму произошли после 3:00 ночи.
Сеть Starlink перестала работать через полчаса после атаки на Крым: детали
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В ночь на 13 сентября произошел сбой в работе сервиса Starlink от компании SpaceX, предоставляющей доступ в интернет через свои спутники, работающие вокруг Земли. Об этом сообщает портал NetBlocks.

О сбое стало известно в 3:33.

«Starlink сейчас находится в состоянии сбоя сети, и мы активно работаем над его решением», - сообщили в компании SpaceX.

Статистический портал Downdetector сообщил, что в общей сложности от пользователей Starlink поступило около 33 000 сообщений о сбое.

В общей сложности сервис не работал в нескольких странах около часа.

Starlink не разглашает масштабы отключения. Поэтому неизвестно, задело ли оно Украину.

Однако стоит отметить, что Starlink перестал работать примерно через полчаса после атаки на Севастопольский морской завод в оккупированном россией Крыму.

Первые сообщения об атаке на завод появились 13 сентября в 3:09.

Напомним, ранее Илон Маск заявлял, что не отключал Starlink возле Крыма, но отказал Украине подключить его для атаки на россиян.

Кроме того, в Сенате США требуют расследования относительно действий Илона Маска из-за срыва операции в Крыму.

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