Минюст США обвинил Илона Маска в нарушении конфиденциальности пользователей соцсети, — СМИ

Сообщается, что якобы Маск мог поставить под угрозу безопасность данных пользователей Х.

Министерство юстиции США обвинило Илона Маска в нарушении конфиденциальности пользователей социальной сети X (ранее - Twitter), сообщает Axios.

Издание пишет, что якобы Маск "обеспечивал тщательный контроль над X Corp., временами осуществляя руководство особым образом, который мог поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность данных".

Указывается, что предъявление иска со стороны Минюста ознаменовало собой последнюю попытку правительства обеспечить соблюдение представителями соцсети условий соглашения с Федеральной торговой комиссии (ФТК) США.

Отмечается, что в прошлом году Илон Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter. Сразу после покупки компании Маск уволил ряд членов руководства, а затем сократил штат практически вдвое.

Потом он объявил о намерении ввести платную верификацию аккаунтов. Газета "The Washington Post" сообщала, что свою должность в Twitter покинул руководитель отдела модерации и безопасности компании Йоэль Рот, а также глава службы безопасности, директор по вопросам конфиденциальности и директор по соблюдению нормативных требований.

По сведениям газеты, события попали под пристальное внимание Федеральной торговой комиссии США. Согласно информации издания, ее представители направили компании более 10 запросов о предоставлении разного рода сведений. ФТК получила право запрашивать подобные сведения после того, как в мае прошлого года прежнее руководство Twitter пошло на урегулирование иска властей США о защите пользовательских данных, согласившись выплатить $150 млн штрафа и принять усиленные меры по защите личных данных пользователей.

Ранее сообщалось, что Маск обвинил Facebook в манипулировании общественным мнением.

Также мы писали, что X будет скрывать заголовки от новостных ссылок.

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