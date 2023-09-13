Гибель киевлян перед закрытым укрытием: директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Ткачука отстранили от должности

Киевский апелляционный суд по апелляционной жалобе прокурора отменил решение суда первой инстанции и отстранил от должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Он подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
По данным следствия, подозреваемый ненадлежаще выполнял служебные обязанности и фактически не осуществлял контроль за содержанием и состоянием готовности укрытий, что привело к гибели и травмированию людей на пороге закрытого укрытия.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Ранее сообщалось, что Роману Ткачуку вручили подозрение из-за закрытого укрытия.
Напомним, что в ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека. Они не смогли попасть в закрытое укрытие.
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