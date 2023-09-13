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Правительство предлагает уменьшить расходы на ВАКС и НАПК и увеличить на БЭБ

13:57, 13 сентября 2023
Кабмин внес в Раду проект изменений в текущий Бюджет, по которому предлагается, в частности, уменьшить расходы на осуществление правосудия Высшим антикоррупционным судом и деятельность НАПК.
Правительство предлагает уменьшить расходы на ВАКС и НАПК и увеличить на БЭБ
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Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 10038 о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2023 год о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны.

Данным законопроектом, среди прочего, предлагается снизить расходы на осуществление правосудия Высшим антикоррупционным судом на 1,59 млн грн.

Уменьшаются и расходы НАПК – на 132,19 млн грн. Впрочем, уменьшение коснется программы финансирования уставной деятельности политических партий.

Вместе с тем предлагают добавить Бюро экономической безопасности 315,2 млн грн «для продления набора работников».

Также заключительным положением предлагается установить, что в 2023 году привлечение грантов на бюджетную поддержку иностранных финансовых учреждений может осуществляться на основании договоров, заключенных государством в лице Министра финансов, по решению Кабинета Министров.

Правительство предлагает установить, что такие договоры могут включать положения об отказе от суверенного иммунитета Украины в возможных спорах относительно соответствующих обязательств.

В целом законопроектом предложено увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 322,5 млрд грн, в частности:

Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) – 211 млрд грн, из них оплата труда с начислениями – 173 млрд грн, обеспечение военной (специальной) техникой и оборудованием – 13,3 млрд грн;

системы МВД (Аппарат МВД, Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС) – 79,2 млрд грн;

Службы безопасности – 4,2 млрд грн,

Управление государственной охраны – 230,5 млн грн, из них оплата труда с начислениями – 80,5 млн грн, обеспечение военной (специальной) техникой и оборудованием – 100,0 млн грн.

Также увеличиваются расходы Министерству иностранных дел на общую сумму 1,3 млрд. грн. для усиления институциональных возможностей МИД и зарубежных дипломатических учреждений, в частности для расширения дипломатического присутствия в 10 странах Африки и Аравийского полуострова; для усиления защиты прав и интересов граждан Украины за границей на консульском направлении; обеспечение юридического сопровождения дел против рф.

Министерству культуры предлагают предоставить 18,4 млн грн. на обеспечение содержания в надлежащем состоянии объектов Национального заповедника «Киево-Печерская лавра», возвращенных в собственность государства от УПЦ (МП).

Автор: Наталья Мамченко

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