ВККСУ інформує щодо скасованого конкурсу до апеляційних судів

Скасовано конкурс на зайняття 346 посад суддів апеляційних судів.

ВККСУ повідомляє про скасування конкурсу на зайняття 346 посад суддів апеляційних судів, який був оголошений 9 серпня 2019 року.

Для тих, хто має намір повернути заяви та документи, нагадуємо, що їх можна отримати особисто у приміщенні Комісії (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9, каб. 113) у робочі дні: понеділок – четвер з 8 год 00 хв до 17 год 00 хв та у п’ятницю з 8 год 00 хв до 15 год 45 хв, пред’явивши документ, що посвідчує особу.

Насамперед необхідно надіслати письмове звернення до Комісії, у якому зазначити прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування), реквізити документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України), викласти стисло суть питання, поставити дату і підпис.

Військовослужбовці, які не мають можливості прибути особисто та бажають отримати документи засобами поштового зв’язку, повинні надіслати до Комісії звернення з копією документа, що підтверджує факт проходження військової служби.

Кандидатам, які не є суддями, заяви та документи надсилатимуться засобами поштового зв’язку на підставі нотаріально засвідченої згоди із зазначенням адреси для відправлення з метою запобігання поширенню персональних даних.

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