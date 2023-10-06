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Станіслав Кравченко озвучив пропозиції до законопроектів про реформування Великої Палати Верховного Суду

Зокрема він запропонував, щоб голова Верховного Суду не входив до складу Великої Палати Верховного Суду за посадою.

Станіслав Кравченко про робочі групи у Верховному Суді: головне, щоб діяльність суддів у робочих групах не суперечила діяльності органів суддівського самоврядування

Пленум підтримав створення п’яти робочих груп у Верховному Суді.

Верховний Суд розглянув справу про правомірність затвердження Детального плану території для будівництва медичного центру у Бучі

Законність запланованого будівництва медичного центру у місті Буча, - позиція КАС ВС.

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, текстова та відеотрансляція

Також Пленум висловиться щодо спроб Верховної Ради реформувати Велику Палату Верховного Суду.

Олександр Мамалуй обраний заступником голови Верховного Суду

Пленум Верховного Суду обрав заступником голови Верховного Суду Олександра Мамалуя.

  1. Суд інфо

ВККСУ інформує щодо скасованого конкурсу до апеляційних судів

15:16, 6 жовтня 2023
Скасовано конкурс на зайняття 346 посад суддів апеляційних судів.
ВККСУ інформує щодо скасованого конкурсу до апеляційних судів
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ВККСУ повідомляє про скасування конкурсу на зайняття 346 посад суддів апеляційних судів, який був оголошений 9 серпня 2019 року.

Для тих, хто має намір повернути заяви та документи, нагадуємо, що їх можна отримати особисто у приміщенні Комісії (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9, каб. 113) у робочі дні: понеділок – четвер з 8 год 00 хв до 17 год 00 хв та у п’ятницю з 8 год 00 хв до 15 год 45 хв, пред’явивши документ, що посвідчує особу.

Насамперед необхідно надіслати письмове звернення до Комісії, у якому зазначити прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування), реквізити документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України), викласти стисло суть питання, поставити дату і підпис.

Військовослужбовці, які не мають можливості прибути особисто та бажають отримати документи засобами поштового зв’язку, повинні надіслати до Комісії звернення з копією документа, що підтверджує факт проходження військової служби.

Кандидатам, які не є суддями, заяви та документи надсилатимуться засобами поштового зв’язку на підставі нотаріально засвідченої згоди із зазначенням адреси для відправлення з метою запобігання поширенню персональних даних.

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Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
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