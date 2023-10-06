У ЗМІ писали про підрив турецького вантажного судна біля Румунії: у ВМС прокоментували інцидент

Така інформація проходила, проте вона не підтверджується і ми її не підтверджуємо, — сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук.

6 вересня з’явилася інформація про підрив турецького вантажного судна на шляху до Дунаю. Зазначалося, що корабель не постраждав. Але у ВМС спростували інформацію про підрив.

Як зазначив речник ВМС Дмитро Плетенчук, турецьке судно оглянули, але пошкоджень не було. Тобто інформація про підрив на міні була неправдивою.

"Така інформація проходила, проте вона не підтверджується і ми її не підтверджуємо. Все там було оглянуто, ніяких пошкоджень не було, підриву не було, інформація не відповідає дійсності", - сказав Плетенчук у коментарі "Суспільному".

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