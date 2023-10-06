У податковій нагадали «бізнесменм» з Facebook та Instagram про штрафи за нереєстрацію діяльності

Податкова попередила продавців товарів у Facebook та Instagram про обов’язковість реєстрації своєї діяльності.

Податкова служба попередила осіб, що здійснюють торгівлю товарами на платформах Facebook та Instagram, про необхідність обов'язкової реєстрації своєї підприємницької діяльності. ДПС зазначає, що продавцям та постачальникам товарів чи послуг слід законно реєструвати свою діяльність згідно з вимогами законодавства.

Відсутність державної реєстрації може призвести до адміністративної відповідальності (згідно зі статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф у розмірі від 17 000 до 34 000 гривень з можливістю конфіскації виготовленої продукції та знарядь виробництва) і, в певних випадках, навіть до кримінальної відповідальності.

Зазначено, що існують випадки, коли деякі продавці не виконують обов'язку реєстрації своєї підприємницької діяльності, ухиляються від сплати податків та здійснюють розрахунки через банківські картки фізичних осіб, що є незаконним.

Крім того, податківці постійно отримують інформацію про випадки системної господарської діяльності без державної реєстрації, і проводять відповідні перевірки.

Соціальні мережі, такі як Facebook, Instagram та інші інтернет-платформи, зазначені в повідомленні, набули великого значення як бізнес-платформи з потужними маркетинговими інструментами, і користувачі активно використовують їх для дистанційного продажу товарів і надання послуг.

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